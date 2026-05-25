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Finanzas

¡Llueven dólares!: aumenta 10% inversión extranjera en México

El monto representa un crecimiento de 10.4% respecto al mismo periodo del año pasado y confirma la tendencia ascendente iniciada desde 2020.

  • 25
  • Mayo
    2026

La inversión extranjera directa (IED) en México arrancó el 2026 con el pie derecho, al registrar un crecimiento anual de 10.4% durante el primer trimestre del año, en medio de un entorno internacional marcado por tensiones comerciales y revisiones al T-MEC.

De acuerdo con la Secretaría de Economía, la captación de capital extranjero alcanzó los $23,591 millones de dólares entre enero y marzo, cifra récord para un primer trimestre y superior a los $21,373 millones reportados en el mismo periodo de 2025.

Incluso, el monto prácticamente duplica los $10,162 millones registrados en 2019.

Durante la presentación de los resultados, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, aseguró que “los inversionistas extranjeros reafirman su confianza en México”, al destacar que el aumento refleja una perspectiva favorable para el crecimiento económico del país. 

Además, señaló que “la reinversión de utilidades subió de $16,647 millones a $22,222 millones de dólares, lo que calificó como muy buena señal para la economía nacional".

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Por sectores, sobresalieron los servicios financieros y seguros, con inversiones por $6,851 millones de dólares; la fabricación de vehículos, con $4,033 millones; y minería, con $3,034 millones. 

A la par, destacaron proyectos de electromovilidad en Guanajuato, Estado de México y Querétaro; expansión de investigación científica y fabricación de dispositivos médicos en Nuevo León, Chihuahua y Ciudad de México; así como inversiones en inteligencia artificial, centros de datos y componentes electrónicos en la región centro del país.

En cuanto al origen de los capitales, Estados Unidos encabezó la lista con $10,210 millones de dólares, equivalente a un crecimiento de 23.6% anual. 

Le siguieron España, con $3,804 millones y un alza de 18.5%; Australia, con $1,446 millones y un incremento de 19.6%; Japón, con $985 millones y un crecimiento de 31.5%; así como Canadá, con $894 millones de dólares, 12.2% más que en 2025. 

Entre los cinco países concentraron el 73.5% de la inversión captada en el trimestre.


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