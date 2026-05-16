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Finanzas

Hacienda aumenta subsidios a gasolinas Magna y Premium

La SHCP elevó los estímulos fiscales para gasolinas durante la semana del 16 al 22 de mayo, mientras el subsidio al diésel tuvo una ligera baja

  • 16
  • Mayo
    2026

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció un nuevo ajuste en los estímulos fiscales aplicados al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para combustibles, incrementando los subsidios para las gasolinas Magna y Premium, mientras que el diésel registró una reducción marginal.

De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estas medidas estarán vigentes del 16 al 22 de mayo y buscan amortiguar el impacto del alza internacional en los precios del petróleo sobre consumidores y sectores productivos.

Para la gasolina Magna o regular, Hacienda elevó el subsidio de 49.15 a 49.46%, lo que permitirá que los consumidores paguen únicamente 3.38 pesos por litro de IEPS, mientras el resto será cubierto por el gobierno federal.

Además, continúa el acuerdo con el sector gasolinero para que el precio de este combustible no supere los 24 pesos por litro, con el objetivo de proteger la economía familiar y contener presiones inflacionarias.

En el caso de la gasolina Premium, el estímulo fiscal pasó de 40.42 a 41.07%.

Con este ajuste, los usuarios pagarán 3.37 pesos de IEPS por litro, mientras Hacienda absorberá el resto del gravamen.

A diferencia de la Magna, este subsidio constituye el principal mecanismo de apoyo para este combustible.

Para el diésel, el estímulo bajó ligeramente de 63.22 a 62.92%, por lo que los consumidores aportarán 2.73 pesos por litro de IEPS y el gobierno cubrirá 4.63 pesos.

Pese al ajuste, el subsidio sigue siendo considerable debido a la relevancia del diésel para el transporte de mercancías y pasajeros, sectores estratégicos para evitar incrementos en costos logísticos y precios al consumidor.

Esta es la décima semana consecutiva en que Hacienda mantiene estos apoyos, en respuesta al aumento de precios internacionales del crudo, influido por tensiones geopolíticas como la guerra contra Irán.

La estrategia federal busca estabilizar el mercado energético nacional y reducir impactos inflacionarios, especialmente en productos de consumo básico que dependen del transporte terrestre.

Aunque el gobierno mantiene convenios con gasolineros para topes de precios, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó recientemente que sólo alrededor de una tercera parte de las estaciones de servicio cumplen plenamente con estos compromisos.


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