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Nacional

Aumenta robo de fármacos en México; Cofepris emite siete alertas

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios alertó por siete robos de medicamentos en 2026 durante traslados en carreteras

  • 25
  • Marzo
    2026

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria tras confirmar al menos siete robos de medicamentos en distintos puntos del país durante los primeros meses de 2026, principalmente en traslados por carretera.

La autoridad sanitaria advirtió que los productos sustraídos podrían representar un riesgo para la salud si llegan al mercado informal, ya que se desconoce si fueron almacenados o transportados bajo condiciones adecuadas.

En ese sentido, hizo un llamado a la población a evitar la compra de medicamentos fuera de farmacias autorizadas y a exigir siempre receta médica cuando corresponda.

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Último caso: autopista México–Puebla

El incidente más reciente ocurrió el pasado 24 de marzo, cuando se reportó el robo de Eufenil Forte 400 mg (ibuprofeno) durante su traslado en la autopista México–Puebla.

La empresa GELCAPS Exportadora de México notificó la sustracción del lote 24L00027, con fecha de caducidad en noviembre de 2026. Aunque no se trata de la totalidad del lote, Cofepris difundió la alerta de forma preventiva ante la posible venta irregular.

Lista de robos en 2026

Los casos registrados abarcan medicamentos de uso común y tratamientos especializados:

  • 23 de enero (Tamaulipas): robo de productos Mucinex en ruta hacia Nuevo Laredo.
  • 3 de marzo (Cuautitlán Izcalli): vacunas Boostrix y el inhalador Relvare.
  • 3 de marzo (Jilotepec): insulina Lantus.
  • 13 de marzo (Puebla): amlodipino Lodicar.
  • 13 de marzo (Edomex): múltiples fármacos de la firma Sandoz.
  • 24 de marzo (Querétaro–Irapuato): Ginatrifil y Ditizidol Forte.
  • 24 de marzo (México–Puebla): ibuprofeno Eufenil Forte.

Los lotes afectados presentan fechas de caducidad que van de 2026 a 2028.

Llamado a distribuidores y farmacias

Cofepris también exhortó a distribuidores y establecimientos a verificar que los medicamentos provengan de proveedores autorizados y cuenten con documentación legal.

Asimismo, pidió reportar cualquier reacción adversa o sospecha de productos irregulares al sistema de farmacovigilancia oficial.

La autoridad sanitaria mantiene seguimiento a estos casos ante el riesgo de que los productos sean reintroducidos al mercado sin control, lo que podría comprometer la salud de los pacientes.


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