Aumenta demanda de oficinas en NL ante llegada de más inversiones

La llegada de más inversiones a Nuevo León también está detonando la demanda de oficinas en la entidad.

Y es que cada vez es mayor la necesidad de las empresas por expandir no solo sus plantas, sino también sus espacios corporativos en el estado.

Con ello, este mercado continúa mostrando señales de recuperación después de vivir años complicados tras la pandemia, afirmaron los expertos.

Los números muestran que, al cierre del tercer trimestre de 2025, la absorción neta acumulada, es decir, los espacios que se han alquilado y desocupado dentro del periodo, alcanzó los 44,000 metros cuadrados (m2), cifra 10.6% superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior, impulsada por la demanda sostenida de espacios corporativos.

De acuerdo con cifras de la firma CBRE, especializada en servicios inmobiliarios, "esta tendencia evidencia el efecto del crecimiento industrial y del nearshoring en la región, que continúa atrayendo inversión y fortaleciendo el mercado corporativo”.

Un dato relevante es que la demanda se concentra en espacios acondicionados e incluso listos para ocuparse, con un 65% de participación.

A través de su informe “Marketview de Oficinas en Monterrey, 3T 2025”, refirió que la absorción bruta o espacios comercializados trimestral cerró en 17,000 m2, lo que llevó el acumulado anual a los 53,000 metros cuadrados.

Esto representa un crecimiento del 5.2% en relación con la cifra acumulada al tercer trimestre de 2024.

Muestra de una mayor demanda es la tasa de vacancia, la cual continúa disminuyendo en la ciudad y cerró el trimestre en 14.2%, menor al 16.1% del tercer trimestre del año pasado.

“La demanda se mantiene activa y constante, en donde se monitorearon más de 30 transacciones de arrendamiento y venta a usuario final durante los últimos meses".

"En conjunto sumaron 17,000 m2, que llevaron el acumulado de la absorción bruta a los 53,000 metros cuadrados”, explicó.

Entre otros datos, mencionó que el submercado Valle Oriente se mantuvo como el más dinámico del área metropolitana, pues en él se concentró el 30% de esta actividad de mercado.

Sectores que más solicitan espacios

Dentro de esta dinámica, las empresas del sector manufacturero lideraron la demanda de oficinas con el 42% del total, seguido del sector financiero y logístico, con una participación de 18% y 10%.

Al finalizar el tercer trimestre del 2025, la demanda acumulada por oficinas corporativas fue liderada por el sector de las empresas relacionadas con la manufactura, con un 42% de la absorción total.

En conjunto, estos tres son los sectores con mayor demanda de oficinas en Monterrey, aunque destacan también en menor medida el legal, tecnología y servicios para negocio.

La expansión de las empresas de manufactura y logística es un reflejo del acelerado crecimiento del mercado industrial en Nuevo León, lo que también ha impulsado el crecimiento de los servicios financieros que demandan estas operaciones, aunado a que Monterrey ya era un importante centro de negocios a nivel nacional, destacó CBRE.

Por otro lado, la firma Solili refirió que a nivel nacional, el sector corporativo cerró octubre de 2025 con señales de estabilidad y recuperación sostenida, consolidando un nuevo ciclo en el mercado de oficinas tras los ajustes de la postpandemia.

Destacó que dentro de esta dinámica, la preferencia por espacios flexibles, bien ubicados y de alta calidad continúa guiando las decisiones de inversión y ocupación en los principales centros urbanos del país.

De acuerdo con datos de dicha plataforma, el inventario nacional de oficinas alcanzó los 17.6 millones de metros cuadrados, tras incorporar alrededor de 200,000 metros cuadrados en el último año. Este crecimiento moderado responde a una construcción más selectiva y enfocada en proyectos que atienden la nueva demanda empresarial.

Comentarios