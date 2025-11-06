Cerrar X
Avala Senado reforma contra cobros automáticos

Con 91 votos a favor, el Senado avaló que usuarios puedan cancelar servicios como telefonía o streaming sin cobros extra ni trámites complicados

El pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad la reforma para que los consumidores de servicios de telefonía, televisión, streaming, entre otros, puedan cancelar su servicio en cualquier momento sin que se les cobre alguna penalización. 

Según se informó, con 91 votos en favor de senadores de todos los partidos, el pleno de este órgano legislativo aprobó la reforma al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

Eso significa que por lo tanto, ahora el dictamen ya fue turnado al Ejecutivo federal para su promulgación. 

“A todos nos ha pasado, cuando queremos tener acceso a una plataforma digital, cuando contratamos una línea telefónica, cuando contratamos alguna plataforma digital. ¿Qué pasa cuando lo queremos cancelar?, que nos ponen muchos peros, nos terminan cobrando más, nos ponen penalidades, nos piden requisitos extras y se hace imposible que uno pueda hacer la cancelación”, destacó la senadora morenista Cynthia López Castro.

Por ello, agregó, con lo avalado este miércoles en el Senado, “a partir de ahora, si ustedes quieren cancelar la suscripción de Netflix, por así decirlo, lo van a poder hacer con un clic, no se les va a cobrar más, no habrá penalidad, no les van a poner más requisitos y van a poder contar con una cancelación inmediata”.


