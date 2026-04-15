Senado avala a reforma para ley general contra feminicidio

El Senado de la República aprobó por unanimidad, con 109 votos a favor, una reforma al artículo 73 de la Constitución que faculta al Congreso para expedir una ley general en materia de feminicidio, con el objetivo de unificar criterios penales, sanciones y procesos de investigación en todo el país.

La iniciativa, propuesta por el Ejecutivo federal, fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación, tras un debate en el que legisladores de oposición advirtieron que, sin recursos suficientes, la reforma podría quedar sin efectos prácticos.

Buscan homologar criterios en todo el país

El dictamen plantea establecer un tipo penal único de feminicidio, así como estándares homogéneos de investigación y mecanismos de coordinación entre la Federación, los estados y los municipios para combatir este delito.

De acuerdo con el diagnóstico que sustenta la propuesta, siete de cada diez mujeres en México han experimentado algún tipo de violencia, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Además, en la última década se han registrado 8 mil 735 feminicidios, lo que equivale a un promedio de dos casos diarios.

El análisis también advierte profundas diferencias entre las legislaciones estatales: existen 33 códigos penales con definiciones, agravantes y sanciones distintas, lo que genera desigualdad en la procuración de justicia.

Advierten dispersión normativa e impunidad

El presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Enrique Inzunza, señaló que esta dispersión normativa impide una actuación uniforme frente al feminicidio y favorece la impunidad.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, afirmó que la reforma permitirá que el Estado mexicano actúe como “un solo frente” ante la violencia de género.

En tanto, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, Martha Lucía Micher, subrayó que la creación de una ley general no solo es una herramienta jurídica, sino una decisión política para garantizar investigaciones con perspectiva de género y estándares iguales en todo el país.

Durante la discusión, legisladoras como Alejandra Barrales, Karla Guadalupe Toledo Zamora y Laura Esquivel manifestaron su respaldo a la reforma, pero exigieron veracidad en los registros de feminicidios, evitar la manipulación de cifras y garantizar presupuesto suficiente para fiscalías e instituciones encargadas de atender estos casos.

Hacia el cierre del debate, y a propuesta del legislador Juan Carlos Loera, el pleno recordó a víctimas de feminicidio al responder “presente” al escuchar nombres como Digna Ochoa y Miroslava Breach, en un gesto simbólico para visibilizar la deuda del Estado con las mujeres.

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