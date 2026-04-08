Senado avala a Roberto Velasco como nuevo canciller de México

El Senado de México avaló este miércoles el nombramiento de Roberto Velasco como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con 81 votos a favor y 30 en contra, tras la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Velasco, de 38 años, asume el cargo luego de la renuncia de Juan Ramón de la Fuente, quien dejó la dependencia hace una semana por motivos de salud.

Durante la sesión, y a pregunta de la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, el nuevo canciller rindió protesta y se comprometió a cumplir la Constitución y las leyes del país.

Legisladores del oficialismo destacaron la necesidad de fortalecer la política exterior en un escenario internacional complejo, marcado por presiones desde Estados Unidos y cambios en el orden global.

✅ El Pleno del Senado ratifica el nombramiento de @r_velascoa como titular de la @SRE_mx. Avalado con 81 votos a favor y 30 en contra. pic.twitter.com/agCXTtruIu — Senado de México (@senadomexicano) April 8, 2026

Respaldo del oficialismo ante contexto global

Desde Morena y sus aliados, PT y PVEM, se defendió el perfil de Velasco. El senador Alejandro Murat subrayó que México enfrenta retos como tensiones comerciales, políticas migratorias más estrictas y la crisis climática.

En ese sentido, sostuvo que el país requiere una cancillería “firme, estratégica y con visión de Estado” para responder a estos desafíos.

Velasco promete “cooperación sin subordinación”

Previo a su ratificación, Velasco compareció ante el Senado, donde delineó los ejes de su gestión. Aseguró que no habrá concesiones en materia de soberanía frente a Estados Unidos y que buscará ordenar la migración.

También adelantó que respaldará la revisión del T-MEC en un contexto de creciente presión regional y planteó una política exterior basada en la “cooperación sin subordinación”.

Durante la presentación de su plan de trabajo en el @senadomexicano, el secretario designado Roberto Velasco (@r_velascoa) destacó diez postulados para responder a los retos del presente en materia de política exterior de México. Velasco Álvarez expresó que dichos planteamientos… pic.twitter.com/8LP7lsIwOH — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) April 8, 2026

Agenda diplomática con enfoque regional y global

El nuevo canciller señaló que su gestión pondrá énfasis en temas de seguridad, comercio e integración regional, además de fortalecer la relación con Canadá, América Latina y la región Asia-Pacífico.

Asimismo, adelantó que se mantendrá el vínculo diplomático con Cuba, como parte de una estrategia que busca equilibrar las relaciones internacionales de México.

Cabe destacar que Velasco llega al cargo con experiencia en la diplomacia regional, tras haberse desempeñado como subsecretario para América del Norte.

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