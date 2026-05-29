Avala filtro para revisar candidatos ligados al crimen organizado

El Senado de la República aprobó durante la madrugada de este viernes 29 de mayo la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que crea la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas, un nuevo mecanismo que buscará detectar posibles vínculos entre aspirantes a cargos públicos y actividades delictivas antes de su registro ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

La iniciativa fue avalada en una discusión de apenas 35 minutos con 85 votos a favor y 40 en contra en lo general, mientras que en lo particular obtuvo 84 votos favorables y 41 en contra.

Al tratarse de una reforma a una ley secundaria, el decreto será enviado directamente al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con esta votación, el Senado concluyó oficialmente las actividades del periodo extraordinario de sesiones.

📌 El Senado avaló la creación de una comisión de integridad de candidaturas adscrita al INE, a fin de revisar los perfiles de personas aspirantes a un cargo público. pic.twitter.com/rVHfDszqqw — Senado de México (@senadomexicano) May 29, 2026

La aprobación de la reforma ocurrió mediante un procedimiento poco común dentro del Senado.

Inicialmente, la minuta había sido turnada a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos, Primera, las cuales incluso publicaron una convocatoria para discutir el dictamen la mañana del viernes.

Sin embargo, después de las 2:00 horas, las presidencias de ambas comisiones enviaron un oficio para retirar el turno, lo que permitió que el pleno tomara directamente el asunto.

Debido a que se trata de materia electoral, el Senado declaró la iniciativa de urgente resolución y dispensó todos los trámites legislativos, evitando así el análisis previo en comisiones.

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, justificó el procedimiento bajo el argumento de que la cercanía de los procesos electorales obliga a tomar decisiones rápidas para generar certeza jurídica y confianza ciudadana.

¿Cómo funcionará la nueva comisión?

La Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas recibirá de los partidos políticos y de aspirantes independientes los listados de personas que busquen competir por cargos de elección popular federales o locales.

Con esa información, el organismo realizará un análisis de riesgo para determinar si existe un “riesgo razonable” de vínculos con actividades delictivas.

El proceso se realizará en coordinación con distintas autoridades federales, entre ellas:

Fiscalía General de la República (FGR)

Centro Nacional de Inteligencia (CNI)

Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

La reforma establece que la participación será voluntaria tanto para partidos políticos como para aspirantes independientes.

Además, la información entregada podrá ser total o parcial y los resultados de la comisión tendrán únicamente carácter informativo.

Es decir, el organismo no podrá impedir registros, cancelar candidaturas ni emitir sanciones. La decisión final sobre utilizar o no la información quedará en manos de cada partido político.

INE emitirá lineamientos

La reforma también establece que el Instituto Nacional Electoral será el encargado de emitir los lineamientos para regular el funcionamiento interno de la comisión, así como los plazos, criterios de análisis y mecanismos de protección de datos personales.

Las erogaciones necesarias para operar este nuevo órgano serán cubiertas con el presupuesto ya asignado al INE, sin solicitar recursos adicionales.

Cambios respecto a la propuesta original

La minuta aprobada por el Senado ya incluía modificaciones respecto a la propuesta enviada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El principal cambio fue la reducción en el número de integrantes de la comisión.

Mientras la iniciativa presidencial contemplaba cinco consejeros electorales, la Cámara de Diputados ajustó la integración a solo tres integrantes mediante una reserva presentada por legisladores de Morena.

Según el oficialismo, la modificación busca agilizar la toma de decisiones y hacer más eficiente el funcionamiento del organismo.

La presidencia de la comisión será rotativa y cambiará cada año entre sus propios integrantes.

Deberá operar antes de las elecciones de 2027

La reforma establece que la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas deberá estar instalada y en funcionamiento antes del inicio del proceso electoral de 2027.

Ese año se renovará la Cámara de Diputados y se elegirán 17 gubernaturas en distintas entidades del país.

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