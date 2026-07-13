Por otro lado, el flete promedio subió 2.39%, acumulando un incremento de 144.32% desde que inició la guerra, alcanzando $4,638 dólares por contenedor

Inicio / Finanzas / Avanza petróleo 4.22% ante escalada de conflicto EUA-Irán

Debido al escalamiento del conflicto entre Estados Unidos e Irán, en la última semana se observaron presiones al alza sobre algunos energéticos en el mercado de materias primas.

Prueba de ello es que el petróleo WTI cerró la semana con un avance de 4.22%, cotizando alrededor de $71.58 dólares por barril.

Por su parte, en Europa el gas natural avanzó 7.27% durante la semana.

“El riesgo de efectos de segundo orden sobre precios se mantiene”, indicó Grupo Financiero Base.

Por otro lado, de acuerdo con WCI, la referencia global de precios de fletes marítimos, el flete promedio subió 2.39% en la semana, acumulando un incremento de 144.32% desde que inició la guerra, alcanzando $4,638 dólares por contenedor de cuarenta pies, el mayor precio desde septiembre de 2024.

En el mismo periodo, destacan las rutas de Shanghái a Nueva York con un incremento de 185.24% y Shanghái a Los Ángeles con un incremento de 195.85 por ciento.

“El resurgimiento del conflicto en Medio Oriente acentúa la posibilidad de presiones adicionales en costos a nivel global. Los incrementos en precios de transporte podrían transferirse de manera gradual a mercancías, por lo que los riesgos inflacionarios no han desaparecido”, aseveró.

Tipo de cambio y mercados

El peso cerró la semana cotizando alrededor de $17.47 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de $17.3751 y un máximo de $17.6445 pesos por dólar.

A pesar de que el tipo de cambio cerró la semana con pocos cambios, destacaron presiones al alza que llevaron el tipo de cambio a perforar temporalmente la resistencia de $17.60 pesos por dólar.

Analistas destacaron que los riesgos de depreciación para el peso mexicano siguen aumentando.

“Continúa la guerra entre Estados Unidos e Irán. En la semana, Donald Trump comentó en la cumbre de la OTAN en Turquía que las conversaciones con Irán pueden continuar, pero que son una pérdida de tiempo, agregando que él considera terminado el acuerdo del cese al fuego”, aseguraron

Cabe agregar que el ejército de Estados Unidos confirmó varios ataques en Irán, en respuesta a bombardeos a buques comerciales que cruzaban el estrecho de Ormuz.

Además, el cierre de la semana, Donald Trump reiteró que el cese al fuego con Irán ha terminado.

Por otro lado se observó que el mercado de capitales cerró la semana con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global.

En Estados Unidos, el Nasdaq Composite mostró un avance de 1.74%, ganando en cuatro de las últimas cinco semanas.

Por su parte, el S&P 500 ganó 1.23%, también ganando en cuatro de las últimas cinco semanas

Por otro lado, los demás índices mostraron pérdidas debido al nerviosismo por los ataques en Medio Oriente, lo que elevó la aversión al riesgo a nivel global.

El Dow Jones cerró la semana con una caída de 0.50%; en Europa, el STOXX 600 registró una caída de 1.79%; el DAX alemán mostró una pérdida de 2.76%; el FTSE 100 de Londres cayó 1.70%, mientras que el IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cerró la semana con una pérdida de 0.84%, ligando cuatro semanas de caídas.