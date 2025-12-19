Podcast
Nacional

Reporta Gobierno crecimiento histórico de clase media en México

Datos del Banco Mundial e Inegi confirman un crecimiento histórico de la clase media en México entre 2018 y 2024, junto con una reducción inédita de la pobreza

  19
  Diciembre
    2025

La clase media en México registró su mayor crecimiento histórico entre 2018 y 2024, de acuerdo con cifras del Banco Mundial y del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó Jesús Ramírez Cuevas,, coordinador General de Comunicación Social y vocero del Gobierno de la República.

Durante la presentación de los datos, Ramírez Cuevas subrayó que México y Brasil encabezan a América Latina en el aumento de este sector social, un resultado que atribuyó a las políticas económicas y sociales impulsadas desde 2018 y continuadas en el actual gobierno federal.

"Los datos del Banco Mundial que dio a conocer en su último informe sobre pobreza y equidad, donde destaca el resultado en América Latina del crecimiento de la clase media y señala que México y Brasil son los países donde más creció la clase media", destacó Cuevas.

Aumento histórico de ingresos y bienestar

Según el Banco Mundial, la clase media está conformada por personas que perciben más de 17 dólares diarios, alrededor de $340 pesos.

Bajo ese criterio, este sector pasó de representar 27.2% de la población en 2018 a 39.6% en 2024, un incremento de 12.4 puntos porcentuales.

En contraste, la proporción de personas en situación de pobreza, aquellas con ingresos menores a 8.30 dólares diarios, se redujo de 35.5% a 21.7% en el mismo periodo, lo que equivale a una baja superior a 13 puntos porcentuales.

Coincidencia con datos nacionales

Ramírez Cuevas destacó que estas cifras coinciden con las mediciones del Inegi, que reportan una reducción de la pobreza de 41.9% en 2018 a cerca de 29% en la última medición.

En términos absolutos, más de 13 millones de personas dejaron de ser pobres y alrededor de 12 millones se incorporaron a la clase media.

El funcionario aclaró que el Inegi no utiliza el término “clase media”, sino que clasifica a la población “no pobre ni vulnerable”, segmento que actualmente representa cerca de 42% del total.

Impacto regional y económico

De acuerdo con los datos comparativos del Banco Mundial, México fue el país de América Latina donde más creció la clase media entre 2018 y 2024, superando a Brasil, Costa Rica y Paraguay, mientras otras naciones registraron retrocesos.

Ramírez Cuevas afirmó que el fortalecimiento de este sector también ha tenido efectos positivos en la economía en general, al impulsar el consumo y mejorar los ingresos de empresas y bancos, además de modificar la estructura social del país.

“Es un resultado histórico que confirma que la política económica no solo atendió a los sectores más vulnerables, sino que elevó las condiciones de vida de amplios segmentos de la sociedad”, concluyó.


