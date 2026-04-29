Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
reserva_federal_mantiene_tasas_sin_reservas_2bbcac0c9c
Finanzas

Reserva Federal mantiene tasas de interés sin cambios

La turbulencia en la Reserva Federal llega mientras la economía sigue bajo circunstancias difíciles, poniendo al banco central en una situación difícil

  • 29
  • Abril
    2026

La Reserva Federal (FED) dejó este miércoles sin cambios su tasa de interés de referencia, pero con la posibilidad de recortar las tasas en los próximos meses.

Durante la última reunión presidida por el presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, se estipuló que estas decisiones atrajeron la mayor cantidad de disensos desde octubre de 1992.

Powell anunció que planea permanecer en la junta de la institución después de que su mandato termine el próximo mes “por un período de tiempo indeterminado”.

El banco central mantuvo su tasa de corto plazo en 3,6% y conservó en su comunicado un lenguaje que sugiere que el próximo movimiento sería una reducción. 

Estos disensos podrían renovar la tensión entre la administración Trump y los dirigentes bancarios a quienes funcionarios de la Casa Blanca han criticado previamente.

La turbulencia en la Reserva Federal llega mientras la economía sigue bajo circunstancias difíciles, poniendo al banco central en una situación difícil.

La inflación ha saltado a 3.3%, un máximo de dos años, mientras la guerra hace subir los precios de la gasolina. Eso le dificulta al banco central reducir las tasas. La Fed normalmente deja las tasas sin cambios, o incluso las eleva, si la inflación está empeorando.

Discrepan en favor de eliminar referencias en recortes futuros

Por su parte, tres funcionarios discreparon a favor de eliminar la referencia a un recorte futuro, mientras que un cuarto, Stephen Miran, discrepó a favor de un recorte inmediato de tasas.

“Los acontecimientos en Oriente Medio están contribuyendo a un alto nivel de incertidumbre sobre las perspectivas económicas. 

La inflación está elevada, en parte reflejando el reciente aumento de los precios mundiales de la energía."

Los tres funcionarios que discreparon contra la posibilidad de reducir las tasas en el futuro fueron Beth Hammack, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland; Neel Kashkari, presidente de la Fed de Minneapolis; y Lorie Logan, presidenta de la Fed de Dallas.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Audias_Jardinero_08ffac02fa
Suspenden extradición de 'El Jardinero' gracias a un amparo
fede_vigevani_0c5bee7857
Presentará Fede Vigevani su espectáculo en Arena Monterrey
obras_coahuila_carretera1_087aadd33b
Invertirá Coahuila 14 mil millones para modernizar carretera 57
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_30_at_9_20_10_PM_f645d27155
San Pedro celebra a niños con festival temático 'Circusland'
escena_john_legend_janelle_monae_1d91e28994
John Legend y Janelle Monáe encabezan festival de jazz
inter_portaviones_eua_2beacf1ce7
'Guerra en Irán ha sido finalizada', asegura el gobierno de Trump
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_54_37_8cf4a6715d
Alertan en NL por lluvias y granizo para esta tarde
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
nl_primer_prueba_monorriel_4a2b6c7444
Expandir el Metro, un esfuerzo sin precedentes: Samuel García
publicidad
×