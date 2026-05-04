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Finanzas

BMV inicia mes con caída del 0.85% en línea con mercados globales

La Bolsa Mexicana de Valores inició mayo con una caída de 0.85 %, en sintonía con mercados internacionales, mientras el IPC se colocó en 67,283.6 puntos

  • 04
  • Mayo
    2026

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) comenzó el mes de mayo con una caída de 0.85%, en línea con el comportamiento de los mercados internacionales, principalmente de Estados Unidos, lo que llevó al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) a ubicarse en 67.283,6 unidades.

Con este resultado, el mercado mexicano acumuló una tendencia negativa reciente, tras registrar descensos en abril de 1.1 % y en marzo de 3.91 %, luego de haber mostrado avances en los dos primeros meses del año.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, la sesión estuvo marcada por pérdidas generalizadas a nivel global, impulsadas por el incremento en los precios del petróleo.

La especialista explicó que los principales índices bursátiles de Estados Unidos también cerraron a la baja, lo que influyó directamente en el desempeño de los mercados mexicanos.

Siller señaló además que el IPC de la BMV registró caídas en cuatro de las últimas cinco sesiones, lo que refleja un comportamiento negativo reciente en el mercado local.

Comportamiento del peso mexicano

En el mercado cambiario, el peso mexicano también mostró debilidad frente al dólar estadounidense, al depreciarse 0.28 % y cotizar en 17.52 unidades por dólar, de acuerdo con datos del Banco de México.

En la jornada anterior, la moneda nacional se ubicaba en 17.47 por dólar.

Durante la sesión, el volumen negociado en la Bolsa alcanzó los 214.6 millones de títulos, con un valor total de 16,404 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 936.3 millones de dólares.

De las 715 empresas que participaron en el mercado, 368 cerraron con ganancias, 319 con pérdidas y 28 no registraron cambios.

 

 


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