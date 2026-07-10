Wall Street cierra la semana con ganancias por tecnológicas

Wall Street cerró este viernes con ganancias, impulsado por el buen desempeño de las empresas tecnológicas y el debut en bolsa de SK Hynix

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Wall Street cerró este viernes con ganancias, impulsado por el buen desempeño de las empresas tecnológicas y el debut en bolsa de la compañía surcoreana de semiconductores SK Hynix, en una jornada marcada también por la atención de los inversionistas a las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

El índice Nasdaq Composite avanzó 0.29 %, hasta los 26,281 puntos, mientras que el Dow Jones de Industriales, principal indicador del mercado neoyorquino, subió 0.29 %, para ubicarse en 52,637 unidades.

Por su parte, el S&P 500 registró un incremento de 0.42 %, hasta los 7,575 puntos.

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Índices cierran la semana con resultados mixtos

En el balance semanal, el Dow Jones acumuló una caída de 0.5 %, mientras que el S&P 500 avanzó 1.2 % y el Nasdaq logró una ganancia de 1.7 %, favorecido por el impulso de las compañías vinculadas a la inteligencia artificial y los semiconductores.

Entre los movimientos destacados de la jornada estuvo Meta, cuyas acciones aumentaron 5.97 % después de que Bank of America mantuviera su recomendación de compra para la compañía, según información difundida por CNBC.

SK Hynix impulsa al sector de semiconductores

La empresa surcoreana SK Hynix debutó este viernes en Wall Street con un precio inicial de negociación de 170 dólares por certificado estadounidense de depósito (ADR), un avance de 12.7 % respecto al precio fijado para la operación.

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La compañía, considerada la segunda más valiosa de Corea del Sur, comenzó a cotizar en el Nasdaq con un precio de colocación de 149 dólares por ADR, en una operación valorada en 26,500 millones de dólares destinada a financiar su expansión en el negocio de semiconductores.

Al cierre de la sesión, sus títulos registraron una subida de 13 %.

Además, Micron avanzó 4 % luego de anunciar un aumento en su inversión para fabricar chips de memoria en Estados Unidos, mientras que Nvidia también ganó 4 %.

Mercado atento al auge de la inteligencia artificial

Eric Parnell, estratega jefe de mercado de Great Valley Advisor Group, señaló a CNBC que el sector atraviesa una etapa de fuerte crecimiento debido a la inteligencia artificial, aunque advirtió sobre el riesgo de una posible caída de estas compañías durante la segunda mitad del año.

"Estamos en una fase de auge de la inteligencia artificial ahora mismo", afirmó el especialista, aunque expresó preocupación por una eventual corrección en los valores tecnológicos.

Tensiones internacionales mantienen la incertidumbre

Los inversionistas también siguieron de cerca durante la semana los nuevos enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán, luego de una nueva escalada de ataques en Medio Oriente.

Irán lanzó ataques contra intereses estadounidenses en países árabes como Jordania y Kuwait, después de que Washington informara sobre una operación con 90 ataques contra objetivos iraníes con el objetivo de reducir las capacidades de Teherán.

La Guardia Revolucionaria iraní advirtió que respondería con firmeza ante nuevos ataques, luego de que las autoridades sanitarias reportaran 14 muertos y 78 heridos durante los recientes enfrentamientos.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, informó este viernes que Washington mantendrá negociaciones con Teherán para intentar poner fin al conflicto, aunque señaló que el alto el fuego acordado el mes pasado ya terminó.

En otros mercados, el petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este viernes 0.93 %, hasta los 71.41 dólares por barril.

Sin embargo, en el acumulado semanal, el crudo estadounidense registró una ganancia de 4 %, impulsado principalmente por la reanudación de las hostilidades en Medio Oriente.