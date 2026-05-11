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Finanzas

BMV sube 0.56% y mantiene racha positiva en mayo

La Bolsa Mexicana de Valores avanzó 0,56% este lunes y alcanzó 70.246,3 puntos, con apoyo de mercados globales y ganancias en emisoras clave

  • 11
  • Mayo
    2026

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) arrancó la segunda semana de mayo con un avance de 0.56 %, con lo que su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), se ubicó en 70,246.3 unidades, en una jornada marcada por el optimismo de los mercados globales.

Con este movimiento, el mercado mexicano acumuló cuatro cierres positivos en las últimas cinco sesiones, luego de haber registrado una ganancia del 2.94 % la semana previa.

De acuerdo con Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, el comportamiento positivo estuvo alineado con el desempeño de los mercados internacionales, especialmente en Estados Unidos, donde los principales índices también cerraron con avances.

“El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias entre los principales índices bursátiles a nivel global”, explicó la especialista.

En el balance general, de las 750 empresas que operaron en la jornada, 384 cerraron con ganancias, 347 con pérdidas y 19 sin cambios.

Tipo de cambio y actividad bursátil

El peso mexicano registró una ligera depreciación de 0.05 %, cotizando en 17.2 unidades por dólar, frente a los 17.19 del cierre previo, según el Banco de México.

El volumen operado alcanzó los 154 millones de títulos, con un importe total de 18,587 millones de pesos (unos 968 millones de dólares).

De acuerdo con el análisis del Grupo Financiero Actinver, el IPC acumula en lo que va de mayo un avance de 3.52 %, mientras que en lo que va de 2026 su rendimiento alcanza 9,23 %, reflejando un desempeño sólido en el mercado accionario mexicano.


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