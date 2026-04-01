Discurso de Trump provoca caídas en bolsas asiáticas

Las principales bolsas asiáticas registraron caídas este jueves (tiempo local) luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtiera en un discurso televisado que su país atacará a Irán “con dureza” en las próximas semanas, lo que elevó la incertidumbre entre los inversionistas.

Las declaraciones del mandatario generaron un cambio inmediato en el ánimo de los mercados, que pasaron de expectativas de desescalada a un escenario de mayor tensión geopolítica.

En China, el índice Hang Seng de Hong Kong registró pérdidas cercanas al 1%, mientras que los mercados de Shanghái y Shenzhen retrocedieron 0.32% y 0.83%, respectivamente. Por su parte, el índice CSI 300 cayó 0.44%.

También se reportaron descensos en otros mercados de la región, como la Bolsa de Pekín, con una baja del 2.14%, y el índice Taiex de Taiwán, que retrocedió 1.44%.

Tokio y Seúl profundizan pérdidas tras advertencias

El impacto del discurso se intensificó en los mercados de Japón y Corea del Sur. El índice Nikkei de Tokio cayó 1.69%, mientras que el Topix retrocedió 1.22%.

En Corea del Sur, el índice Kospi registró una caída más pronunciada de 3.68%, mientras que el tecnológico Kosdaq perdió 3.79%.

Ambos mercados habían abierto con movimientos moderados, pero las pérdidas se acentuaron tras las declaraciones de Trump, que no lograron generar confianza entre los inversionistas.

Incertidumbre geopolítica revierte optimismo previo

Un día antes, los mercados asiáticos habían cerrado al alza ante señales de posible distensión en Medio Oriente, luego de que Trump sugiriera que se habían cumplido ciertos objetivos militares.

Sin embargo, el nuevo mensaje, en el que incluso afirmó que Estados Unidos podría llevar a Irán “a la Edad de Piedra”, revirtió el optimismo y aumentó la percepción de riesgo en los mercados financieros.

Durante su intervención, Trump también aseguró que el estrecho de Ormuz “se abrirá de forma natural”, al considerar que Irán depende de la exportación de petróleo para su recuperación.

Este punto es clave para los mercados energéticos globales, por lo que cualquier escalada en la región genera volatilidad en activos financieros y presiona a las bolsas internacionales.

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