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Finanzas

Bolsas asiáticas suben por informes de acuerdo Irán-Omán en Ormuz

El Nikkei y Kospi repuntan tras caídas previas, impulsados por avances entre Irán y Omán para regular el tráfico en el estrecho de Ormuz

  • 02
  • Abril
    2026

Después de que algunas de las principales bolsas asiáticas presentaran una caída debido al discurso de Donald Trump referente al conflicto en Medio Oriente, este viernes, tiempo local, las bolsas de Asia se encuentran repuntando.

Estos repuntes se deben a informes de la elaboración de un protocolo entre Irán y Omán para el tráfico marítimo en el Estrecho de Ormuz.

Una muestra de ello es que, media hora después de iniciar operaciones, el principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, ganaba un 1,83%, subiendo 961,45 puntos, hasta las 53.424,72 unidades. El indicador se había reducido un 2,38% en el cierre de la sesión previa.

Por su parte, el Kospi de Corea del Sur reportó una subida del 2,94%, o 153,70 puntos más, hasta situarse en 5.387,75 enteros. El índice se había hundido un 4,47% al cierre de operaciones el jueves.

Además, el índice de valores Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, se recuperaba un 1,30%, o 13,78 puntos, hasta situarse en 1.070,12 unidades.

Los repuntes del Nikkei y el Kospi se producen después de que la agencia estatal IRNA, citando al viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, dijera que Irán está elaborando un protocolo con Omán para controlar el tráfico a través del estrecho de Ormuz, según ha informado Bloomberg.


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