Bolsas asiáticas repuntan tras anuncio de tregua entre EUA e Irán

Las tensiones geopolíticas dieron un respiro… y los mercados lo celebraron de inmediato.

Para muestra de ello las principales bolsas asiáticas repuntaron con fuerza este miércoles (tiempo local) tras el anuncio de un cese al fuego entre Estados Unidos e Irán, impulsando el optimismo de los inversionistas ante una posible estabilización del suministro energético global.

En Tokio, Japón, el índice Nikkei 225 se disparó más de 4% en los primeros minutos de operación, reflejando la reacción inmediata del mercado al anuncio del presidente Donald Trump sobre una tregua bilateral de dos semanas. Mientras que el índice Topix también registró avances sólidos, consolidando una jornada marcada por el apetito de riesgo.

El impulso vino acompañado de un factor clave: Teherán garantizó el paso seguro por el estratégico estrecho de Ormuz, una arteria vital para el comercio mundial de petróleo y gas.

La noticia redujo los temores de interrupciones en el suministro energético, uno de los principales detonantes de la volatilidad reciente.

Las ganancias se reflejaron en gigantes industriales como Toyota y Honda, mientras que el sector tecnológico lideró el rally con alzas destacadas en firmas de semiconductores.

En contraste, las navieras operaron con cautela ante la incertidumbre sobre la estabilidad a mediano plazo en las rutas marítimas.

El optimismo también se trasladó a Seúl, Corea del Sur donde el índice Kospi avanzó más de 5%, obligando incluso a activar mecanismos de control ante la magnitud del alza.

Empresas como Samsung Electronics y SK Hynix encabezaron las ganancias, reflejando la confianza del mercado en una distensión temporal del conflicto.

Aunque la tregua es limitada, el mensaje fue claro: cualquier señal de desescalada en Medio Oriente tiene un impacto inmediato en los mercados globales, especialmente en Asia, donde la estabilidad energética es clave para sostener el crecimiento económico.

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