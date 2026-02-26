Lainez sería el primer descarte del 'Vasco' para el Mundial

Pese a ser uno de los jugadores más destacados de la Liga MX en la actualidad, Javier Aguirre tiene clara una postura: Diego Lainez no estaría en sus planes rumbo al Mundial 2026.

La victoria de la Selección Mexicana por 4-0 ante Islandia este miércoles ayudó a esclarecer el panorama sobre los futbolistas que se perfilan para la lista final, pero también evidenció ausencias que apuntan a quedar fuera de la justa mundialista.

El caso más evidente es el de Diego Lainez, cuya no convocatoria ha sido interpretada por la prensa y la afición como un mensaje claro de que no está en los planes del “Vasco”.

Su ausencia ocurrió pese a su buen rendimiento en el actual Clausura 2026, donde suma dos goles y tres asistencias, además de consolidarse como uno de los jugadores más influyentes de Tigres en el semestre. Sin embargo, esto no habría sido suficiente para convencer a Aguirre.

El último partido de Lainez con el Tri fue el 31 de mayo de 2024, en un amistoso frente a Bolivia.

De acuerdo con la prensa especializada, su actuación en ese encuentro no terminó de “llenarle el ojo” al seleccionador nacional, lo que habría marcado un punto de quiebre en su proceso.

Aunque el proceso aún no está completamente cerrado, el mensaje luce contundente: el margen de error se ha reducido al mínimo y cada convocatoria pesa más que nunca en la evaluación del cuerpo técnico.

Las fechas clave rumbo al Mundial

La lista preliminar de 26 jugadores para el Mundial 2026 deberá entregarse a la FIFA antes del 11 de mayo, mientras que la convocatoria oficial tiene como fecha límite el 1 de junio.

Para Lainez, la última ventana importante será la Fecha FIFA de marzo, cuando México enfrente a Portugal y Bélgica. Si tampoco aparece en ese llamado, sus aspiraciones mundialistas podrían diluirse casi por completo.

De confirmarse su ausencia, la polémica estaría servida, especialmente por el gran momento que vive con Tigres, donde ha mostrado regularidad, desequilibrio y madurez futbolística que muchos consideran suficientes para merecer un lugar en la máxima cita internacional.

