‘Pinta mejor’ el 2026 para la inversión en México

Los especialistas en economía del sector privado hoy se encuentran más optimistas sobre el escenario de inversión para México, con relación al cierre del año pasado.

Y es que, de acuerdo con la “Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en economía del sector privado”, del Banco de México, correspondiente al mes de enero 2026, un 3% de los analistas consideró que es buen momento para efectuar inversiones en México, lo cual es mayor al 0% que se pronunció en ese mismo sentido durante el ejercicio previo.

Además, se observa que aquellos que piensan que es un mal momento para invertir bajó de 49% a 48%, y ese representó su nivel más bajo desde septiembre de 2025 y antes de esa fecha desde junio de 2024.

A eso se suma el porcentaje de analistas que no está seguro si es un buen momento para invertir en México, que bajó de 51% a 50%, aun ubicándose por encima del nivel promedio de 35% en 2025 y el de 37% de 2024, lo que envía señales de una mayor cautela e incertidumbre, explicó Banxico.

Entre otros puntos, la encuesta refiere que los especialistas del sector privado proyectan un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) para 2026 de 1.30%, subiendo desde el 1.15% del mes anterior.

Cabe recordar que en la encuesta de enero de 2025, los especialistas estimaban un crecimiento en el año para 2026 de 1.80 por ciento.

Por su parte, la expectativa de crecimiento para 2027 fue ajustada también a la baja al pasar de 1.85% a 1.80%.

Cuando comenzó la encuesta para el crecimiento del PIB de 2027, los especialistas estimaban un crecimiento de 2 por ciento.

Proyectos en puerta

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, informó que el portafolio de inversiones para 2026 en México está alcanzando cifras históricas al crecer alrededor de 10%, al pasar de $367,900 millones de dólares a $406,800 millones de dólares.

El monto es producto de la incorporación de 298 nuevos proyectos, para dar un total de 2,539 y la expectativa de generar 1.63 millones de empleos, explicó la semana pasada tras participar en la Primera Reunión Nacional de Promoción de Inversiones.

“Tenemos en el portafolio $367,900 millones de dólares, y con el impulso de los comités… puedo informarle al día de hoy que se incrementó esta suma… entonces, al día de hoy tenemos $406,800 millones de dólares de inversión”, señaló Ebrard.

El número de proyectos aumentó de 2,241 a 2,539, mientras que los empleos estimados para el periodo 2026-2030 se elevaron de 1.46 millones a 1.63 millones, detalló el funcionario federal.

