Cae 3.7% producción automotriz en México; crecen exportaciones

La industria automotriz mexicana registró un comportamiento mixto durante mayo de 2026. Mientras la producción de vehículos ligeros mostró una contracción anual de 3.7%, las exportaciones y las ventas en el mercado interno mantuvieron una tendencia positiva, de acuerdo con cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Según el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), durante mayo se ensamblaron 342 mil 926 unidades, lo que representó una disminución de 13 mil 187 vehículos respecto a las 356 mil 113 unidades producidas en el mismo mes de 2025.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros #RAIAVL, durante mayo 2026:



▪️Se vendieron 127,107 unidades

▪️Se produjeron 342,926 unidades

▪️Se exportaron 306,288 unidades



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La caída en la fabricación ocurre en un entorno en el que la demanda continúa mostrando señales de crecimiento moderado tanto en el mercado nacional como en el exterior.

Sin embargo, el desempeño no ha sido uniforme entre las armadoras establecidas en el país, ya que los incrementos reportados por algunas compañías no lograron compensar las reducciones observadas en otras.

Exportaciones mantienen avance

A pesar del retroceso en la producción, las exportaciones de vehículos ligeros conservaron una trayectoria ascendente.

Durante mayo se enviaron al extranjero 306 mil 288 unidades, cifra que representó un incremento anual de 1.7% frente a los 301 mil 112 vehículos exportados en mayo del año pasado.

En el acumulado de enero a mayo, las exportaciones alcanzaron 1 millón 388 mil 236 unidades, lo que significó un crecimiento de 4.01% respecto a las 1 millón 334 mil 667 registradas durante el mismo periodo de 2025.

Esto equivale a 53 mil 569 vehículos adicionales colocados en mercados internacionales.

El desempeño positivo de las exportaciones resulta relevante debido a que el sector continúa enfrentando el impacto de los aranceles impuestos por Estados Unidos.

Desde abril de 2025, el gobierno estadounidense aplica un gravamen de 25% a la mayoría de los vehículos importados y, desde mayo de ese mismo año, a diversos componentes automotrices que no cumplen con las reglas de origen establecidas.

Estados Unidos concentra tres cuartas partes de los envíos

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de los vehículos fabricados en México. Entre enero y mayo recibió 1 millón 47 mil 208 unidades, equivalente al 75.4% de todas las exportaciones realizadas por el sector automotor nacional.

Canadá ocupó la segunda posición con 173 mil 33 vehículos, representando el 12.5% del total exportado. Le siguieron Alemania con 42 mil 205 unidades (3 por ciento), Brasil con 24 mil 266 vehículos (1.7%) y otros mercados internacionales, que en conjunto absorbieron 101 mil 524 unidades, equivalentes al 7.4% restante.

Ventas internas continúan al alza

El mercado doméstico también mostró señales positivas. Durante mayo se comercializaron 127 mil 107 vehículos ligeros, cifra que representó un incremento anual de 4.95% respecto a las 121 mil 110 unidades vendidas en el mismo mes de 2025.

En términos acumulados, las ventas internas sumaron 627 mil 616 vehículos entre enero y mayo, lo que significó un crecimiento de 4.86% frente a las 598 mil 519 unidades registradas en igual periodo del año anterior. Esto se traduce en 29 mil 97 vehículos adicionales colocados en el mercado mexicano.

Los datos reflejan una recuperación sostenida del consumo interno, impulsada por una mayor demanda de vehículos nuevos y una oferta que continúa adaptándose a las condiciones económicas y financieras del país.

Industria clave para la economía mexicana

La industria automotriz continúa siendo uno de los pilares de la economía nacional. De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), el sector aporta cerca del 4% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y alrededor del 20.5% del PIB manufacturero.

La producción en México sigue concentrándose principalmente en camiones ligeros, segmento que representa la mayor parte del volumen ensamblado y que responde a la fuerte demanda proveniente de mercados como Estados Unidos.

El comportamiento del sector también coincide con el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), en el que el gobierno mexicano busca reducir el impacto de los gravámenes aplicados a la industria automotriz. No obstante, las autoridades han reconocido que algunos aranceles podrían mantenerse en determinados sectores estratégicos.

El Inegi precisó que las cifras de producción y exportación corresponden a datos preliminares, mientras que las ventas internas ya fueron revisadas y podrían actualizarse conforme las empresas integren nueva información a sus reportes.

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