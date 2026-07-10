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Producción industrial de México cae 0.7% en mayo
La actividad industrial de México retrocedió 0.7% anual en mayo, afectada por bajas en manufactura, construcción y el sector energético, informó el Inegi
Por Ángeles Núñez | 10 Julio 2026
La actividad industrial de México registró una disminución de 0.7% en mayo respecto al mismo mes del año anterior, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El resultado estuvo influido por la caída en las manufacturas, la construcción y las actividades relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como el suministro de agua y gas natural al consumidor final.
En mayo 2026, con cifras desestacionalizadas, el Indicador Mensual de la Actividad Industrial #IMAI se situó en 101.6 puntos, con una disminución mensual de 0.8%. Respecto a mayo 2025, no presentó variación.— INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 10, 2026
Por componente, las variaciones mensuales fueron:
⬇️-0.1% Minería… pic.twitter.com/nCWewGr4ov
En contraste, la minería fue el único sector que mostró un crecimiento.
- Manufacturas: -1.5%.
- Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural al consumidor final: -0.9%.
- Construcción: -0.3%.
- Minería: +3.9%.
También disminuye respecto a abril
El Indicador Mensual de la Actividad Industrial (IMAI) también mostró una contracción de 0.8% durante mayo en comparación con abril, en términos reales y con cifras desestacionalizadas.
La baja mensual fue consecuencia de retrocesos en los principales sectores de la actividad industrial.
- Construcción: -3.7%.
- Manufacturas: -0.1%.
- Minería: -0.1%.
- Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural al consumidor final: -0.5%.
Acumula retroceso en los primeros cinco meses del año
En el periodo comprendido de enero a mayo, la actividad industrial presentó una disminución acumulada de 0.4% frente al mismo lapso de 2025.
El balance fue resultado de las caídas en las manufacturas y en el sector de energía, agua y gas, mientras que la minería y la construcción registraron avances.
- Manufacturas: -1.5%.
- Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica, suministro de agua y gas natural al consumidor final: -0.4%.
- Minería: +3.0%.
- Construcción: +1.6%.
Las cifras dadas a conocer por el Inegi muestran un arranque débil para la economía mexicana durante 2026, luego de que el organismo reportó una caída de 0.6% del Producto Interno Bruto (PIB) en el primer trimestre del año, después de que la economía cerró 2025 con un crecimiento de 0.6%.