Cae casi 16% venta de vehículos pesados en México

La venta al menudeo de vehículos pesados nuevos en México cayó 15.6% anual durante mayo de 2026, al comercializarse 2,840 unidades, es decir, 524 menos frente al mismo mes del año pasado, informó la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) con cifras del Inegi.

Además, el retroceso acumuló 17 meses consecutivos de caídas anuales en este segmento.

Entre enero y mayo de este año se colocaron 12,878 unidades, lo que representó una disminución de 26.3% respecto al mismo periodo de 2025, equivalente a 4,600 vehículos menos.

Durante una conferencia con la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), el presidente ejecutivo de la AMDA, Guillermo Rosales Zárate, señaló que “en ambos lapsos de referencia, todas las clases y segmentos del mercado presentaron bajas en su comparativa anual”.

Añadió que las ventas también se ubicaron por debajo de los niveles prepandemia, con caídas de 27.4% en mayo y de 27.3% en el acumulado del año.

Pese al desempeño negativo anual, mayo mostró una ligera recuperación frente a abril de 2026, con un avance mensual de 2.9% y 79 unidades adicionales comercializadas.

En cuanto a las tecnologías más demandadas, los vehículos a diésel dominaron el mercado con 98.35% de participación.

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