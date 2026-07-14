Caen 1.6% ventas de tiendas departamentales y de autoservicio

Los resultados de junio reflejan un efecto calendario, debido a un domingo menos respecto al mismo mes de 2025, y el impacto del Mundial 2026

Las cadenas de autoservicio y departamentales registraron un tropiezo en sus ventas durante junio, luego de que las tiendas con más de un año de operación reportaran una caída anual de 1.6%, afectadas por un efecto calendario y cambios temporales en los hábitos de consumo derivados del Mundial 2026.

De acuerdo con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), las ventas nominales a tiendas iguales disminuyeron 1.6%, mientras que, a tiendas totales, que incluyen las aperturas de los últimos 12 meses, aún lograron un crecimiento de 0.6% respecto a junio de 2025.

El organismo explicó que el desempeño del mes respondió a que junio tuvo un domingo menos que el mismo periodo del año pasado, además de que el Mundial 2026 modificó temporalmente los patrones de consumo y redujo la afluencia a algunos formatos de tiendas físicas.

Por formato, las tiendas de autoservicio retrocedieron 2.7% a tiendas iguales y 0.5% a tiendas totales; las departamentales cayeron 3.7% y 2.6%, respectivamente, mientras que las especializadas fueron las únicas que mantuvieron un desempeño positivo, con avances de 3.1% a tiendas iguales y de 6.6% a tiendas totales.

Pese al resultado de junio, la ANTAD informó que el crecimiento acumulado de enero a junio se mantiene en 1.5% a tiendas iguales y en 3.7% a tiendas totales.

Además, las ventas del mes ascendieron a $138,400 millones de pesos, mientras que en el primer semestre del año sumaron $814,000 millones de pesos, en un contexto en el que, formalmente, la economía mexicana continúa creciendo.