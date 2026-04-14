Caen homicidios 41% en México; NL logra baja del 74%: Gobierno

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó una reducción del 41% en el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional, de acuerdo con cifras presentadas por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria detalló que el promedio diario pasó de 86.9 homicidios en septiembre de 2024 a 51.4 en marzo de 2026, lo que representa 35 asesinatos menos al día.

“Destaca una disminución del 41 por ciento del promedio diario respecto de septiembre de 2024”, señaló Figueroa.

La titular del #SESNSP, Mtra Marcela Figueroa @Maffiguer, destacó una disminución de 41 % del promedio diario de homicidio doloso, desglosado de forma mensual; de septiembre de 2024 a marzo de 2026, el mes que acaba de concluir.

La reducción es equivalente a 35 homicidios dolosos… pic.twitter.com/VKDOm6JFm5 — SESNSP (@SESNSP) April 14, 2026

Nuevo León, el caso más destacado

Entre las entidades, Nuevo León sobresale con una reducción del 74% en el promedio diario de homicidios dolosos, uno de los descensos más pronunciados del país.

De acuerdo con el informe, la entidad pasó de registrar cinco homicidios diarios en promedio en septiembre de 2024 a 1.29 en marzo de 2026.

Además, en el comparativo anual, la reducción alcanza el 67%, lo que posiciona a 2026 como el año con menor incidencia en más de una década.

La titular del #SESNSP, Mtra Marcela Figueroa @Maffiguer continuó el desglose con las siguientes entidades:



➡️Nuevo León, hay una disminución del 74 % en el promedio diario de homicidios dolosos de forma mensual y una reducción anual de 67%, siendo 2026 el año con la incidencia… pic.twitter.com/H5blO7mXja — SESNSP (@SESNSP) April 14, 2026

El reporte también destaca que marzo de 2026 es el mes con menor promedio diario de homicidios en los últimos 11 años, mientras que el primer trimestre del año registró un promedio de 50.8 casos diarios, el más bajo desde 2016.

“Es el trimestre más bajo de los últimos 11 años”, subrayó.

La titular del #SESNSP, Mtra Marcela Figueroa @Maffiguer, comentó que 7 entidades federativas concentraron el 50.2 % del total de homicidios dolosos de todo el país, registrados de la siguiente forma:

🔶 Guanajuato 9.2%

🔶 Chihuahua 8.3%

🔶 Baja California 8.0%

🔶 Morelos 6.4%

🔶… pic.twitter.com/FCShmkr05k — SESNSP (@SESNSP) April 14, 2026

Estados con mayor concentración de homicidios

A pesar de la tendencia descendente, siete entidades concentran el 50.2% de los homicidios a nivel nacional:

Guanajuato: 9.2%

Chihuahua: 8.3%

Baja California: 8%

Morelos: 6.4%

Guerrero: 6.3%

Estado de México: 6%

Oaxaca: 5.9%

Además, el informe también detalla disminuciones relevantes en otras entidades:

Guanajuato: reducción del 63% en promedio diario

Baja California: caída del 42%

Estado de México: baja del 54%

Sinaloa: descenso del 63% tras picos por violencia interna

Quintana Roo: reducción del 74%

Zacatecas: caída del 89% desde su punto más alto

La titular del #SESNSP, Mtra Marcela Figueroa @Maffiguer, refirió puntualmente algunos de los estados:

➡️Guanajuato, de septiembre de 2024 a marzo de 2026, presenta una disminución del 63 % en el promedio diario de homicidios dolosos de forma mensual, y de forma anual se observa… pic.twitter.com/iRldSdGOu4 — SESNSP (@SESNSP) April 14, 2026

Delitos de alto impacto también disminuyen

En cuanto a otros delitos de alto impacto, el gobierno reportó una reducción del 52% en el promedio diario entre 2018 y 2026.

En el comparativo entre el primer trimestre de 2025 y 2026:

Feminicidio: -14.9%

Secuestro: -36%

Extorsión: -17.7%

Robo con violencia: -18.2%

Robo de vehículo: -27%

La titular del #SESNSP, Mtra Marcela Figueroa @Maffiguer, presentó el promedio diario de los delitos de alto impacto a nivel nacional, desglosado de manera anual de 2018 a 2026, con una disminución del 52%, siendo este el nivel más bajo registrado en los últimos 9 años.… pic.twitter.com/G5iL7FRdPH — SESNSP (@SESNSP) April 14, 2026

El único delito que mostró un incremento fue el robo a casa habitación con violencia, con un alza del 2.2%.

Finalmente, la titular del #SESNSP, Mtra Marcela Figueroa @Maffiguer, desglosó la comparación del promedio diario de los delitos de alto impacto de todo el país, contrastando el primer trimestre de 2025 con el primer trimestre de 2026:



🔶El feminicidio disminuyó 14.9%

🔶Las… pic.twitter.com/osbsfJ6S2B — SESNSP (@SESNSP) April 14, 2026

Las autoridades federales sostienen que los datos reflejan una tendencia sostenida a la baja en la incidencia delictiva, aunque reconocen retos importantes en regiones específicas del país.

“Se observa una tendencia sostenida a la baja”, concluyó la titular del SESNSP, al presentar el balance de seguridad a 18 meses del inicio de la actual administración.

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