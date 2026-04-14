Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
homicidios_mexico_nl_a1e206ca9e
Nacional

Caen homicidios 41% en México; NL logra baja del 74%: Gobierno

El gobierno federal reportó una reducción del 41% en el promedio diario de homicidios dolosos entre septiembre de 2024 y marzo de 2026, al pasar de 86.9 a 51.4

  • 14
  • Abril
    2026

La presidenta Claudia Sheinbaum destacó una reducción del 41% en el promedio diario de homicidios dolosos a nivel nacional, de acuerdo con cifras presentadas por la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa Franco.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, la funcionaria detalló que el promedio diario pasó de 86.9 homicidios en septiembre de 2024 a 51.4 en marzo de 2026, lo que representa 35 asesinatos menos al día.

“Destaca una disminución del 41 por ciento del promedio diario respecto de septiembre de 2024”, señaló Figueroa.

Nuevo León, el caso más destacado

Entre las entidades, Nuevo León sobresale con una reducción del 74% en el promedio diario de homicidios dolosos, uno de los descensos más pronunciados del país.

De acuerdo con el informe, la entidad pasó de registrar cinco homicidios diarios en promedio en septiembre de 2024 a 1.29 en marzo de 2026.

Además, en el comparativo anual, la reducción alcanza el 67%, lo que posiciona a 2026 como el año con menor incidencia en más de una década.

El reporte también destaca que marzo de 2026 es el mes con menor promedio diario de homicidios en los últimos 11 años, mientras que el primer trimestre del año registró un promedio de 50.8 casos diarios, el más bajo desde 2016.

“Es el trimestre más bajo de los últimos 11 años”, subrayó.

Estados con mayor concentración de homicidios

A pesar de la tendencia descendente, siete entidades concentran el 50.2% de los homicidios a nivel nacional:

  • Guanajuato: 9.2%
  • Chihuahua: 8.3%
  • Baja California: 8%
  • Morelos: 6.4%
  • Guerrero: 6.3%
  • Estado de México: 6%
  • Oaxaca: 5.9%

Además, el informe también detalla disminuciones relevantes en otras entidades:

  • Guanajuato: reducción del 63% en promedio diario
  • Baja California: caída del 42%
  • Estado de México: baja del 54%
  • Sinaloa: descenso del 63% tras picos por violencia interna
  • Quintana Roo: reducción del 74%
  • Zacatecas: caída del 89% desde su punto más alto

Delitos de alto impacto también disminuyen

En cuanto a otros delitos de alto impacto, el gobierno reportó una reducción del 52% en el promedio diario entre 2018 y 2026.

En el comparativo entre el primer trimestre de 2025 y 2026:

  • Feminicidio: -14.9%
  • Secuestro: -36%
  • Extorsión: -17.7%
  • Robo con violencia: -18.2%
  • Robo de vehículo: -27%

El único delito que mostró un incremento fue el robo a casa habitación con violencia, con un alza del 2.2%.

Las autoridades federales sostienen que los datos reflejan una tendencia sostenida a la baja en la incidencia delictiva, aunque reconocen retos importantes en regiones específicas del país.

“Se observa una tendencia sostenida a la baja”, concluyó la titular del SESNSP, al presentar el balance de seguridad a 18 meses del inicio de la actual administración.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

senado_de_mexico_c9d1d81de2
Senado aprueba en lo general Ley Federal de Cine y el Audiovisual
IMG_0825_f344653193
Gobernador reconoce a campeones del World Challenge 2026
EH_FALLECIMIENTO_18_ee70d17e2a
Muere Lucha Moreno, mamá de Mimí y actriz de ‘Quinceañera’
publicidad

Últimas Noticias

wall_street_cierra_mixto_05e5081257
Wall Street cierra mixto; indicadores con máximos históricos
image00004_1_0c690920cb
Exhorta AyD a evitar taponamientos en temporada de lluvias
basura_calles_reynosa1_20796f3632
Sigue acumulación de basura en Reynosa como principal queja
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_04_13_at_1_43_14_PM_4a642ef5a8
Matan hombre a disparos en Arboleda, en San Pedro
se_esfuma_magnicharters_oficinas_tras_cancelacion_vuelos_7a5dd41b57
Se esfuma Magnicharters de oficinas tras cancelación de vuelos
fallece_muerto_bronco_7dc48e911a
Camioneta de 'El Bronco' participa en choque donde muere joven
publicidad
×