Finanzas

Muertes en México caen en 2025; aún por encima del 2019

Las defunciones disminuyeron en los primeros nueve meses de 2025, aunque el nivel aún supera el periodo previo a la pandemia

  • 25
  • Febrero
    2026

Las muertes por todas las causas en México disminuyeron 5.98% interanual en los primeros nueve meses de 2025, al sumar 574,929 decesos, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El dato de enero a septiembre del año pasado se compara con los 610,404 fallecimientos del mismo periodo de 2024 y con el récord histórico de 887,201 registrado en 2021, en el punto más crítico de la pandemia de covid-19.

Pese a la reducción, la cifra sigue por arriba de los niveles previos a la emergencia sanitaria, como los 557,189 decesos reportados en los primeros tres trimestres de 2019.

La tasa de defunciones fue de 440 por cada 100,000 habitantes entre enero y septiembre de 2025, menor a la de 456.52 del mismo lapso de 2024 y muy por debajo del máximo de 695.9 de 2021. Sin embargo, permanece ligeramente por encima del indicador de 2019 (438.52).

Distribución por sexo y edad

Del total de fallecimientos:

  • 55.9% correspondieron a hombres
  • 44% a mujeres
  • El resto fue de género no especificado

El Inegi señaló que las tasas específicas de mortalidad aumentan con la edad, especialmente a partir del grupo de 45 a 54 años.

Estados con mayor mortalidad

Las entidades con más muertes por cada 100,000 habitantes fueron:

  • Chihuahua: 557
  • Colima: 530
  • Sonora: 515
  • Baja California: 503

Principales causas de muerte

En el contexto de la pandemia, que dejó más de 334,000 muertes reconocidas en el país, México registró sus años con mayor mortalidad en 2021 y 2020, con más de 1.12 millones y cerca de 1.08 millones de defunciones, respectivamente.

Desde 2023, la covid-19 salió de las 10 principales causas de muerte, con apenas 3,206 decesos en el primer semestre de ese año.

Por cuarto año consecutivo, las enfermedades del corazón se mantuvieron como la principal causa de fallecimiento, seguidas por la diabetes, los tumores malignos, las enfermedades del hígado y los accidentes.


