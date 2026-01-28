Podcast
Finanzas

Ganancias de Tesla caen al nivel más bajo desde 2020

La empresa de Elon Musk informó este miércoles que las ganancias netas del 2025 cayeron 46% a $3,800 millones de dólares

  • 28
  • Enero
    2026

Después de que Tesla cayera al segundo puesto de mayores fabricantes de vehículos eléctricos del mundo, sus ganancias también cayeron a su nivel más bajo desde 2020.

Esta caída en ambos rubros se debe a los boicots que se han realizado en contra de la empresa.

Y para prueba de ello, la empresa de Elon Musk informó este miércoles que las ganancias netas de 2025 cayeron 46% a $3,800 millones de dólares.

Con esto, 2025 se convirtió en el segundo año de forma consecutiva en que las ganancias de la compañía tuvieron una fuerte caída.

Este descenso se produjo a pesar de la introducción de modelos más económicos y de la promesa de Musk de mantenerse enfocado en la empresa después de una incursión en la política de Estados Unidos.

Pese a este escenario, los inversionistas de Tesla han mantenido la fe en Musk, pues las acciones han subido un 9% en el último año.

Musk ha estado instando a los inversores a centrarse menos en las ventas de automóviles y más en lo que él considera un brillante nuevo futuro de robotaxis que transportarán a millones de personas en autos sin necesidad de conductores, ni siquiera volantes, y de robots que se encargarán de regar las plantas y cuidar a los ancianos.

Se espera que los inversores y analistas escuchen más de esos planes en una conferencia telefónica este miércoles.

Para el cuarto trimestre de 2025, las ganancias netas de Tesla cayeron 61% a $840 millones de dólares, o 24 centavos por acción. Excluyendo cargos únicos, las ganancias netas totalizaron 50 centavos por acción, en comparación con el pronóstico de los analistas de 45 centavos.


