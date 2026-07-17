Afectan fenómenos como la desaceleración del empleo, debilidad en la economía y un entorno de mayor incertidumbre, provocando cautela en empresas en México

Inicio / Finanzas / Caen 6% ingresos por ISR y ‘pegan’ a la recaudación

Los ingresos presupuestarios totales en el país registraron su caída más profunda desde 2020, impulsados por una baja considerable en la recaudación tributaria, sobre todo del Impuesto Sobre la Renta (ISR), la cual se ve afectada por una mayor incertidumbre, debilidad en la economía y desaceleración en el empleo.

Según un análisis sobre el comportamiento de este rubro, la recaudación tributaria retrocedió 1.4% real, impulsada principalmente por una caída de 5.8% en el ISR, la mayor desde 2009, mientras que el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) registraron aumentos de 3.3% y 6.9%, respectivamente.

En el desglose, las cifras muestran un cambio en la composición de los ingresos tributarios.

Entre enero y mayo de 2026, la recaudación total ascendió a $2.47 billones de pesos, frente a $2.41 billones del mismo periodo de 2025.

Sin embargo, el ISR disminuyó de $1.37 billones de pesos a $1.34 billones, mientras que el IVA aumentó de $653,541 millones a $703,350 millones y el IEPS pasó de $268,447 millones a $298,798 millones de pesos, reflejando un mayor peso de los impuestos al consumo.

“Como resultado, el ISR redujo su participación dentro de los ingresos tributarios, al pasar de 56.9% a 54.3%, lo que hace que las finanzas públicas dependan en mayor medida del IVA e IEPS, impuestos ligados al consumo y más sensibles a una desaceleración económica”, explicaron analistas al respecto.

Además, los ingresos presupuestarios acumulan un rezago de $151,500 millones de pesos respecto a lo programado.

Así, desde otra perspectiva, Grupo Financiero Base atribuyó este comportamiento, entre otros factores, a la debilidad del mercado laboral.

Este resultado es relevante porque rompe una racha de cinco años de crecimiento en la recaudación y refleja la debilidad del empleo formal, que en mayo registró un crecimiento anual de apenas 0.1%, además de una pérdida acumulada de 343,000 plazas formales.

En entrevista con El Horizonte, el fiscalista Ramón Cabrera señaló que detrás de la caída del ISR se esconde la desaceleración en la inversión privada y una compresión en los márgenes de ganancia de las empresas.

“Sin duda, el incremento en los costos de operación, las elevadas tasas de interés y la incertidumbre económica y el tema del T-MEC han llevado a las empresas a adoptar una postura de cautela, postergando planes de expansión”, aseveró.

Impacto a base gravable

Sobre este tema, Roberto Iván Colín Mosqueda, integrante de la Comisión Técnica del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó que “la disminución se debe principalmente a la desaceleración de la actividad económica, que redujo los ingresos y utilidades de las empresas, así como la base gravable”.

En tanto, la firma ManpowerGroup advirtió que “las intenciones de contratación en México disminuyeron ante los desafíos económicos, lo que podría seguir afectando la base de contribuyentes y, en consecuencia, la recaudación del ISR”.