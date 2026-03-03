Podcast
Reporte Ciudadano
Finanzas

Remesas caen 1.4% ante políticas antimigrantes de Trump

La caída se debe al aumento en el desempleo en Estados Unidos y el miedo de los migrantes a salir por la posibilidad de ser deportados

Los efectos de la política antimigrante impulsada por el presidente Donald Trump siguen afectando el desempeño de las remesas que llegan al país. 

En específico, el Banco de México reportó que en enero los ingresos por remesas provenientes del exterior sumaron $4,594 millones de dólares, lo que significó una caída anual de 1.4% respecto a los $4,660 millones reportados en el primer mes del año pasado. 

“La caída de las remesas se debe al aumento en el desempleo en EUA y al miedo de los migrantes a salir por la posibilidad de ser deportados”, dijeron analistas. 

El número de desempleados en Estados Unidos, de origen mexicano, subió de 943,000 en diciembre a 1.19 millones, el mayor número para un mes de enero desde 2021. 

Cabe mencionar que este resultado viene luego de un 2025 en que las remesas a familias mexicanas tuvieron su primer revés en 11 años, al registrarse una caída de 4.56% anual, acompañada no solo por una persecución racial en las calles de Estados Unidos sino también un impuesto de 1% a las transferencias de no ciudadanos enviadas al extranjero desde ese país. 

Estas medidas también se reflejaron en cómo se movieron las remesas a lo largo de 12 meses. 

En un año completo desde que Trump volvió para un segundo mandato (febrero de 2025 a enero de 2026), estos flujos cayeron 4.8% anual si se comparan con el acumulado de febrero de 2024 a enero de 2025. 

El número de remesas en doce meses pasó de $64,834 millones de dólares de febrero de 2024 a enero de 2025, a $61,709 millones en lo que lleva la actual administración de Donald Trump.


