Caen tres mexicanos en el mayor decomiso de drogas en Nigeria

Al menos tres mexicanos fueron detenidos en el mayor decomiso de drogas registrado en Nigeria.

De acuerdo con diversos medios, esta redada masiva ocurrió en el bosque de Abidagba, del estado de Ogun, donde se registró una expansión de operaciones de carteles mexicanos en África Occidental.

Según información de la Agencia Nacional de Aplicación de la Ley de Drogas, estos ataques coordinados llevaron a la detención de 10 personas, incluidos tres químicos mexicanos y siete integrantes del cartel, de los cuales cuatro son nigerianos.

“Esta red no solo traficaba drogas; estaban fabricando cantidades comprobadas a escala industrial de sustancias ilícitas altamente letales aquí mismo, en nuestro territorio, amenazando la seguridad nacional y la salud pública de Nigeria”, señaló el jefe de la agencia, el general de brigada Mohamed Buba Marwa.

Los mexicanos fueron identificados como:

Nemecto Martínez Felix, 46 años

Jesús López Valles, 40 años

Juan Carlos Torrero, 51 años

En este laboratorio clandestino se producían diversos narcóticos para abastecer a una organización criminal nigeriana dedicada al tráfico de drogas.

Según el comunicado, la operación derivó en la incautación de 2,4 toneladas de materiales químicos, incluida metanfetamina, valoradas en 363 millones de dólares, así como dos vehículos.

En los últimos años, África Occidental y Central se han convertido en un foco del tráfico y la fabricación mundial de drogas ilícitas debido a fronteras porosas y la corrupción, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

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