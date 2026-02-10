Caen homicidios 42% en México y 76% en Nuevo León: Federación

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), Marcela Figueroa, informó en la conferencia matutina que el promedio diario de homicidios dolosos cayó 42% entre septiembre de 2024 y enero de 2026, con base en datos de las 32 fiscalías estatales.

“La actual administración inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios y en enero de 2026 cerró en 50.9, siendo el mes más bajo de los últimos 17 meses”, afirmó la funcionaria al presentar las gráficas oficiales.

Nuevo León, entre los mayores descensos

En el desglose por estados, la secretaria subrayó el caso de Nuevo León, donde el promedio diario pasó de cinco homicidios en septiembre de 2024 a 1.23 en enero de 2026, una reducción del 76%.

“En el caso de Nuevo León hay una reducción del 76 por ciento en el promedio diario de homicidios”, recalcó ante medios.

Enero de 2026, el más bajo desde 2016

Figueroa añadió que la comparación histórica de los eneros desde 2017 muestra que el de 2026 es el más bajo en una década.

La reducción equivale a 36 asesinatos menos por día respecto al arranque del actual gobierno.

“En los últimos 16 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja en los homicidios en el país”, sostuvo.

Siete estados concentran la mitad de los casos

El informe detalló que en enero pasado siete entidades acumularon el 50.6% de los homicidios del país: Guanajuato, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Sinaloa, Morelos y Guerrero.

Al comparar enero de 2025 con enero de 2026, 26 estados registraron descensos, encabezados por Zacatecas con 88%, San Luis Potosí con 83.9 y Quintana Roo con 73.2.

Guanajuato, Baja California y Edomex a la baja

Guanajuato, la entidad con mayor incidencia, acumuló once meses consecutivos de reducción y pasó de 12.71 homicidios diarios en febrero de 2025 a 4.45 en enero pasado, una caída de 65%.

Baja California redujo su promedio en 40%, mientras que el Estado de México bajó 48 por ciento, de 6.63 a 3.48 asesinatos diarios. Guerrero también reportó un descenso de 55%.

La titular del #SESNSP, Marcela Figueroa @Maffiguer, presentó puntualmente algunos de los estados que al inicio de la administración concentraban la mayor cantidad de homicidios dolosos de septiembre de 2024 a enero de 2026:

🔸Guanajuato con una disminución del 65%,

🔸Baja… pic.twitter.com/pFfYcEptv8 — SESNSP (@SESNSP) February 10, 2026

Delitos de alto impacto también retroceden

En el balance general, el SNSP indicó que los delitos de alto impacto disminuyeron 31% entre octubre de 2024 y enero de 2026, y 55% frente a los niveles de 2018.

La titular del #SESNSP, Marcela Figueroa @Maffiguer, presentó la información desglosada de manera mensual de los delitos de alto impacto, de septiembre de 2024 a enero de 2026, señalando una tendencia a la baja, conuna reducción de 31%, destacando que enero de 2026 como el mes… pic.twitter.com/bYUkCGDHwp — SESNSP (@SESNSP) February 10, 2026

El robo de vehículo con violencia cayó 39% desde el inicio de la administración y, en términos anuales, 57%.

Respecto al robo de vehículo con violencia a nivel nacional de septiembre de 2024 a enero de 2026 la titular del #SESNSP, Marcela Figueroa @Maffiguer, mostró que existe una tendencia a la baja. Particularmente, si se compara octubre de 2024 contra enero de 2026 donde este delito… pic.twitter.com/otZpxGzug2 — SESNSP (@SESNSP) February 10, 2026

Extorsión y secuestro, con bajas relevantes

En la comparación anual, el feminicidio retrocedió 12.7%; el secuestro, 50%; la extorsión, 30.3; y los robos con violencia, 24.6.

Solo el robo a casa habitación con violencia tuvo un ligero aumento menor a 2.6%.

Sobre la extorsión, Figueroa destacó los efectos de la política federal.

“A partir del inicio de la Estrategia Nacional contra la Extorsión podemos identificar una reducción del 38 por ciento en la comisión de este delito”.

Con estos datos, el Gobierno federal sostuvo que la tendencia descendente en homicidios y delitos de alto impacto confirma los resultados de los ajustes recientes en la estrategia de seguridad.

Comentarios