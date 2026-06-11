Canadá prevé acuerdos con EUA paralelos a revisión del T-MEC

Este jueves, el ministro canadiense responsable del comercio entre Canadá y Estados Unidos, Dominic LeBlanc, aseguró que se firmarán acuerdos bilaterales con Estados Unidos, además de revisar el T-MEC.

Fue durante una conferencia de prensa que el ministro de Canadá apuntó con esperanza llegar a un acuerdo con Estados Unidos y México, además de enfatizar que estos acuerdos también ayudarían a resolver cuestiones que los tres países buscan resolver.

"Espero que lleguemos a acuerdos bilaterales entre Canadá y Estados Unidos, y entre Estados Unidos y México, en cierto modo adyacentes al marco trilateral, si dichos acuerdos resuelven las cuestiones que los tres países están tratando de resolver", dijo Leblanc.

Del mismo modo, aseguró que tiene previsto reunirse con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, la próxima semana en Francia, al margen de la cumbre de líderes del G7.

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