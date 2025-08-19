Cerrar X
Finanzas

CIBanco demanda a EUA por denuncia de presunto lavado de dinero

La demanda destaca que las sanciones impuestas y los señalamientos afectaron relación con corresponsales estadounidenses

  • 19
  • Agosto
    2025

Este 17 de agosto, CIBanco, una de las principales instituciones financieras mexicanas, presentó una demanda ante la Corte Federal del Distrito de Columbia en Estados Unidos contra el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la directora de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), Andrea Gacki, para frenar la desconexión del banco del sistema financiero estadounidense. 

La acción legal pretende impedir la entrada en vigor de una orden que, según el banco, amenaza con bloquear más de $40,000 millones de dólares en activos de fideicomisos administrados para beneficiarios estadounidenses, congelar operaciones transfronterizas y afectar gravemente las relaciones financieras entre ambos países. 

Según se informó, la demanda lleva el expediente 1:25-cv-02705 y el proceso judicial se inició tras una serie de sanciones inéditas impuestas en el contexto de la legislación antidrogas recientemente actualizada en Washington. 

La orden emitida por FinCEN el 30 de junio de 2025, sustentada en la facultad creada por la “FEND Off Fentanyl Act” (estatuto 21 U.S.C. § 2313a), considera a CIBanco una “preocupación principal de lavado de dinero en conexión con el tráfico ilícito de opioides”. 

Cabe recordar que semanas atrás, el Departamento del Tesoro sancionó a CIBanco, Intercam y Vector por supuestamente participar en actos de lavado de dinero.


