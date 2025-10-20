Inicia veto a financieras mexicanas en Estados Unidos

Tras consumarse dos prórrogas, este lunes inician las sanciones que prohíben ciertas transferencias de fondos con Estados Unidos a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, financieras mexicanas acusadas por el gobierno de ese país de participar en actos de lavado de dinero en apoyo a grupos delincuenciales.

En este lapso, las compañías señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) realizaron diversas acciones a fin de proteger a sus clientes y activos, resultando otros grupos “los ganadores” de este colapso.

En primera, con la compra de los activos de Intercam, Kapital Bank no solamente se consolidó como un grupo financiero y sumó un nuevo negocio al incluir la casa de bolsa, pues sus activos también se duplicaron hasta los $3,000 millones de dólares.

Por su parte, Multiva compró el negocio fiduciario de CIBanco, entidad que hasta agosto administraba instrumentos de este tipo por más de $2.3 billones de pesos.

En tanto que BanCoppel concretó la compra de la cartera automotriz de CIBanco, negocio que ya incorporó a sus operaciones al reportar un saldo de $8,122 millones de pesos.

Por otro lado, al arranque de este mes, Finamex formalizó ciertos acuerdos con la regiomontana Vector Casa de Bolsa, para adquirir algunas de sus cuentas y fondos de inversión.

De acuerdo con un documento publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), Finamex detalló que se transferirán las cuentas de clientes que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en dichos acuerdos con Vector, propiedad del empresario Alfonso Romo.

“Adicionalmente y como parte de los acuerdos alcanzados, Finamex adquirirá, a través de su sociedad operadora de fondos de inversión o cualquier otra afiliada que designe, las acciones representativas del capital social fijo de las que es titular Vector Fondos, S.A. de C.V. en 21 fondos de inversión”, puntualizó.

Cabe mencionar que la primera vez que se estableció la prórroga fue el 25 de junio pasado, cuando se estableció que la prohibición de estas tres instituciones sería el 21 de julio; posteriormente, se recorrió hasta el 4 de septiembre y después al 20 de octubre para acatar las órdenes emitidas por el gobierno de Estados Unidos.

El objetivo fue dar un plazo adicional para que México demostrara los esfuerzos de colaboración contra el blanqueo de dinero y la operación de los cárteles.

Esta extensión también buscó evitar una fuga masiva de capitales de estas instituciones.

En opinión de expertos, la banca mexicana en su conjunto sufrió un golpe reputacional irreversible con estos señalamientos y hacia adelante enfrentará una mayor supervisión a nivel nacional e internacional.

Aprovechan oportunidad

La prórroga (para no ser sancionadas por el gobierno de EUA) a las financieras mexicanas Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa acusadas de participar en actos de lavado de dinero queda sin efecto este 20 de octubre.

Kapital Bank compró activos de Intercam y se consolidó como un grupo financiero; además, sumó un nuevo negocio al incluir la casa de bolsa, duplicando sus activos.

Multiva compró el negocio fiduciario de CIBanco, entidad que hasta agosto administraba instrumentos por más de $2.3 billones de pesos.

BanCoppel concretó la compra de la cartera automotriz de CIBanco, negocio que ya incorporó a sus operaciones al reportar un saldo de $8,122 millones de pesos.

Finamex formalizó ciertos acuerdos con la regiomontana Vector Casa de Bolsa para adquirir algunas de sus cuentas y fondos de inversión.

Comentarios