Afirma Sheinbaum, no hay pruebas de lavado de dinero

La presidenta Claudia Sheinbaum exigió este jueves al Departamento del Tesoro de Estados Unidos que entregue pruebas sobre las acusaciones de lavado de dinero que involucran a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.

Durante su conferencia matutina, la mandataria subrayó que, hasta el momento, el gobierno de México no ha recibido documentación probatoria alguna.

“No hay ninguna prueba, son dichos, pero no hay pruebas de dónde está el lavado de dinero”, afirmó.

Sheinbaum dejó en claro que su administración no protegerá a nadie si existen elementos suficientes, pero tampoco procederá con base en presunciones.

“Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad, no importa quién sea. Pero si no hay pruebas, no se puede actuar. Esa es nuestra posición”, resaltó.

Cabe recordar que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el miércoles sanciones contra CIBanco, Intercam y Vector, acusándolos de participar en el lavado de millones de dólares presuntamente ligados al tráfico de opioides sintéticos como el fentanilo.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que estas instituciones financieras estarían facilitando operaciones para cárteles mexicanos, a los que responsabilizó por la crisis de opioides en su país.

“Están permitiendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero en nombre de los cárteles”, afirmó.

Frente a los señalamientos, la titular del Poder Ejecutivo federal aseguró que el sistema financiero mexicano es sólido y mantiene acciones firmes contra el lavado de dinero.

“México tiene muchas acciones contra el lavado de dinero. Pero para acompañar cualquier proceso internacional, se necesitan pruebas, no solo declaraciones”, aseveró.

Interviene Comisión Nacional Bancaria y de Valores por financieras

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ordenó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam, tras las recientes acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que los vinculan con presunto lavado de dinero para cárteles mexicanos relacionados con el tráfico de fentanilo.

Dicha medida, fundamentada en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito, tiene como objetivo principal proteger los intereses del público ahorrador y los acreedores, mediante la sustitución de los órganos administrativos y representantes legales de ambas instituciones.

“La intervención tiene el objetivo de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones”, detalló la CNBV en un comunicado, en el que reafirma su confianza en la solidez del sistema financiero mexicano y su compromiso con la estabilidad y legalidad del sector.

Más tarde, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores también decretó la intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa.

“La intervención tiene el objetivo de sustituir a sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los inversionistas y clientes de dicha casa de bolsa, dadas las implicaciones que en la citada institución financiera pueden tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América”, dijo.

En un breve comunicado, dijo que se mantiene la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y que seguirá trabajando para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema.

La banca afirma que existen controles

Las instituciones bancarias cuentan con controles y cumplen con las normas para combatir el lavado de dinero, aseguró la Asociación de Bancos de México (ABM), un día después de que el Departamento del Tesoro de EUA señalara a CIBanco, Intercam Banco y a Vector Casa de Bolsa de cometer dicho delito.

“La prevención de actividades ilícitas y la protección de la legalidad son prioridades estratégicas para los bancos que operan en México".

"Por ello, hemos impulsado mecanismos robustos de cumplimiento normativo, auditoría y control, que operan bajo los más altos estándares de calidad a nivel internacional, y desde la banca mantenemos siempre una disposición firme hacia la mejora continua de estas prácticas”, añadió la ABM.

El organismo dirigido por Emilio Romano agregó que mantiene una colaboración y diálogo constante con las autoridades financieras, regulatorias, así como con las instituciones bancarias que la integran.

Vector dice que no ha sido requerida por las autoridades

Vector Casa de Bolsa no ha sido requerida por las autoridades estadounidenses, luego de que el Departamento del Tesoro la señalara junto con dos bancos más del país por supuestas prácticas de lavado de dinero.

En una entrevista a un medio internacional, su director general, Edgardo Cantú, dijo que la empresa no ha sido requerida por las autoridades de ese país.

"Estamos muy extrañados porque no hemos tenido ninguna comunicación oficial (con las autoridades de Estados Unidos). Ningún oficio que nos hayan mandado, ni siquiera para tener información, ver las operaciones", afirmó Edgardo Cantú, director general de Vector Casa de Bolsa, en una entrevista con Reuters.

Dijo que, pese a que aún no ha habido acercamientos, están en la disposición de colaborar con las autoridades.

“No hemos tenido ningún acercamiento por parte del Tesoro, pero sí quiero recalcar que estamos en toda disposición de poder proporcionar la información que se requiera para poder aclarar todos estos señalamientos", agregó.

Aunado a ello, dijo que Vector no ha sido penalizada recientemente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y llamó a sus clientes a mantener la confianza en la solidez de la firma, enfatizando que sus recursos están seguros.

"Estamos con amplios estándares normativos y de operación, al igual que la mayor parte de las instituciones financieras de nuestro país", puntualizó.

Comentarios