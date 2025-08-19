Demanda banco mexicano a EUA por acusaciones de lavado de dinero

El banco mexicano CIBanco presentó el pasado 17 de agosto de 2025 una demanda ante la Corte Federal del Distrito de Columbia contra el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, y la directora de FinCEN, Andrea Gacki, con el fin de impedir que se ejecute una orden que lo desconectaría del sistema financiero estadounidense.

La acción legal surge tras la orden emitida por FinCEN el 30 de junio de 2025, en la que se catalogó a CIBanco como una “preocupación principal de lavado de dinero” vinculada al tráfico de opioides. Esta decisión se sustentó en la ley antidrogas “FEND Off Fentanyl Act”, y aplicó la “sexta medida especial”, la más severa contemplada en el estatuto.

De aplicarse, la orden, con entrada en vigor programada para el 4 de septiembre, bloquearía operaciones por más de $40 mil millones de dólares en activos fiduciarios y congelaría transacciones transfronterizas clave para el comercio bilateral.

Además, CIBanco advirtió que ya perdió la relación con cuatro de sus cinco bancos corresponsales en EUA, y el último notificó el cierre de operaciones para el 21 de agosto, con un saldo cercano a $100 millones de dólares.

La medida también dejó fuera de servicio más de 150 mil tarjetas prepago y bloqueó 70 mil tarjetas de débito en el extranjero, asímismo alrededor de $38 millones de dólares en cuentas fiduciarias en EUA quedaron inoperantes.

El banco calcula que la suspensión afectaría 1,300 operaciones diarias por un valor de $800 millones de dólares.

Señalamientos contra el banco

Según la orden de FinCEN, CIBanco habría facilitado operaciones financieras para cárteles mexicanos como el del Golfo, Beltrán Leyva y Jalisco Nueva Generación, incluyendo transferencias de 26 mil dólares en 2024 vinculadas a intermediarios ligados al crimen organizado.

El banco rechaza estas acusaciones y denuncia que las autoridades estadounidenses no aportaron nombres, cuentas ni pruebas verificables, negándole el derecho a audiencia y a defenderse.

En su recurso, CIBanco acusa a FinCEN de haber actuado de manera desproporcionada y sin explorar alternativas regulatorias menos restrictivas, como limitar corredores específicos o exceptuar operaciones fiduciarias.

La institución exige un amparo provisional y permanente que suspenda la orden, la nulidad de la normativa aplicada y el reembolso de sus honorarios legales. La decisión judicial determinará si la desconexión queda suspendida mientras avanza el litigio.

De acuerdo con analistas, el caso podría sentar un precedente internacional sobre cómo Washington aplica la ley FEND Off Fentanyl y su alcance en instituciones extranjeras.

