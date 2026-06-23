Crece economía mexicana 2.3% anual durante abril: Inegi

La construcción fue el principal motor de la economía con un aumento de 10.4%, mientras que el comercio mayorista también mostró un fuerte desempeño

La actividad económica de México mostró una aceleración durante abril de 2026 al registrar un crecimiento anual de 2.3%, apoyada por el desempeño positivo de los sectores productivos y de servicios, de acuerdo con cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El avance estuvo respaldado por incrementos en las actividades primarias, secundarias y terciarias, lo que permitió que el Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), considerado un termómetro de corto plazo de la economía mexicana, registrara uno de sus mejores resultados en lo que va del año.

En abril 2026, y con cifras desestacionalizadas, el Indicador Global de la Actividad Económica #IGAE presentó las siguientes variaciones:

⬆️ 1.2% mensual

⬆️ 2.2% anual



Por componente, las variaciones mensuales fueron:

⬇️-0.4% primarias

⬆️ 2.1% secundarias

⬆️ 0.7% terciarias



📄… pic.twitter.com/rJFdbSq3za — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) June 23, 2026

Construcción lidera el crecimiento

El sector secundario fue uno de los principales motores de la economía durante abril. Dentro de este rubro destacó la construcción, que registró un crecimiento anual de 10.4%, convirtiéndose en la actividad con mayor expansión entre los principales sectores económicos.

La minería también mostró un comportamiento favorable al avanzar 3.4%, mientras que las industrias manufactureras permanecieron sin cambios respecto al mismo periodo del año anterior.

Por el contrario, la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas reportó una ligera caída de 0.4%.

Campo mantiene aportación positiva

Las actividades primarias crecieron 4.4% anual, impulsadas principalmente por el desempeño del sector agropecuario.

La agricultura avanzó 4.2%, mientras que la cría y explotación de animales registró un incremento de 4.8%, contribuyendo al resultado general del sector.

Estos datos reflejan la continuidad del dinamismo observado en el campo mexicano durante los primeros meses de 2026.

Comercio y servicios fortalecen la actividad

El sector servicios también aportó al crecimiento económico. Las actividades terciarias registraron un aumento anual de 2.2%.

Entre los rubros con mejor desempeño destacó el comercio al por mayor, que creció 10.6%, consolidándose como uno de los sectores con mayor dinamismo.

Asimismo, avanzaron los servicios de apoyo a los negocios y manejo de residuos, con 3.8%; los servicios de salud y asistencia social, con 3.5%; y los servicios profesionales, científicos y técnicos, con 3.1%.

Los servicios financieros y de seguros también mostraron crecimiento al registrar un aumento de 2.5%.

En contraste, el sector de alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas reportó una disminución de 2.5%, siendo una de las pocas actividades con resultados negativos.

En cifras desestacionalizadas, que eliminan efectos de calendario y factores temporales, el IGAE registró un crecimiento mensual de 2.2% durante abril.

El resultado representa una mejora respecto al comportamiento observado en marzo, cuando la actividad económica creció 1.4% anual impulsada principalmente por los servicios y las actividades agropecuarias.

Cabe señalar que la economía mexicana cerró el año pasado con un crecimiento de apenas 0.6%, cifra inferior al 1.5% registrado en 2024 y muy por debajo de las expansiones de 3.2% en 2023, 3.9% en 2022 y 6.1% en 2021.