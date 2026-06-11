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Finanzas

Comercios de NL prevén derrama de $405 mdd por el Mundial FIFA™

Se estima la llegada de entre 350,000 y 500,000 visitantes a la entidad, según cifras de la Secretaría de Turismo estatal

  • 11
  • Junio
    2026

Ante la llegada de miles de visitantes por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el sector comercio y servicios de Nuevo León se perfila como uno de los principales beneficiados, al captar una derrama de $405 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) Monterrey. 

El organismo además señaló que, a nivel nacional, el evento generará ventas por $2,250 millones de dólares. 

También destacó que se prevé la llegada de entre 350,000 y 500,000 visitantes a la entidad durante la celebración de la justa mundialista. 

Para aprovechar este escenario, negocios de los sectores comercio, servicios y turismo han realizado preparativos desde hace varios meses, incluyendo el fortalecimiento de inventarios con artículos alusivos a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el diseño de campañas de mercadotecnia y, en algunos casos, la contratación temporal de personal ante un posible incremento en la afluencia de clientes, explicó.

Asimismo, añadió que las empresas han reforzado la capacitación de sus colaboradores en temas de calidad en el servicio, idiomas y atención a visitantes de distintas nacionalidades. 

Como parte de estos esfuerzos, la Canaco Monterrey también distribuyó la Guía de Preparación Empresarial para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a más de 5,000 empresas. 

Adelantó que durante los próximos días estará emitiendo boletines informativos sobre temas de seguridad y movilidad, con el objetivo de que los negocios cuenten con información de manera oportuna y, con ello, puedan tomar las medidas necesarias para atender la demanda que se espera durante la justa mundialista.

Apuestan al tarjetazo

Seis de cada 10 aficionados mexicanos que asistirán al Mundial de la FIFA 2026™ recurrirán a tarjetas de crédito o préstamos para costear la experiencia futbolera: boletos, hospedaje, transporte y otros gastos relacionados con el evento deportivo. 

De acuerdo con una encuesta de Bravo, firma especializada en el manejo de deudas, un dato relevante muestra que el 41% de los asistentes contempla gastar más de $60,000 pesos entre entradas, vuelos, hospedaje, alimentos y recuerdos del torneo. 

Además, el 24% calcula desembolsos de entre $30,000 y $60,000 pesos, mientras que el resto estima inversiones de entre $5,000 y $30,000 pesos. 

Para solventar esos gastos, 31% dijo que utilizará tarjetas de crédito a meses sin intereses, 25% pagará con tarjeta esperando liquidar posteriormente y 6% solicitará préstamos personales.


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