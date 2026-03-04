Podcast
Reporte Ciudadano
'Golearán' los pequeños comercios con el Mundial

Se estima la llegada de más de 5.5 millones de visitantes, representará una ventaja económica para impulsar el mercado interno y fortalecer el ánimo social

  • 04
  • Marzo
    2026

Los pequeños comercios del país “también meterán gol” con el próximo Mundial 2026, al estimarse una derrama económica superior a $60,000 millones de pesos.

“Sin lugar a duda, México es orgullosamente futbolero; el gusto por este deporte forma parte de nuestro ADN cultural. Hemos sido sede en tres ocasiones: la Copa Mundial de la FIFA 1970, la Copa Mundial de la FIFA 1986 y ahora la Copa Mundial de la FIFA 2026, lo que demuestra la profunda pasión que sentimos por el futbol; somos verdaderos hinchas de este deporte”, declaró Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Para esta edición se estima la llegada de más de 5.5 millones de visitantes, con una expectativa de derrama económica por encima de $60,000 millones de pesos, según cifras de la Secretaría de Turismo.

“Más allá de la cifra, lo verdaderamente importante es que estos recursos circulan en la economía social: llegan a hoteles (expectativa de $20,000 millones de pesos), restaurantes ($10,000 millones de pesos) y sectores como mercados, tiendas de barrio y pequeños negocios, que también se verán beneficiados por el aumento de visitantes que recorrerán las calles de México. Se espera elevar las ventas en 14%, equivalente a $8,500 millones de pesos. Es dinero que se mueve, que genera consumo local y que activa las economías regionales”, refirió.

WhatsApp Image 2026-03-04 at 5.21.22 PM.jpeg

Añadió que el Mundial tiene un triple efecto positivo: primero, representa una ventaja económica en un contexto donde la inflación y la incertidumbre han impactado el poder de compra y las ventas; segundo, impulsa el mercado interno, brindando una oportunidad para que miles de negocios recuperen dinamismo; y tercero, fortalece el ánimo social en momentos en que muchas familias han enfrentado retos económicos importantes.

El pequeño comercio mexicano, con más de 1.2 millones de puntos de venta y 2 millones de personas que dependen de esta actividad, ve en el Mundial una oportunidad real para mejorar sus resultados este año, reactivar ventas, fortalecer negocios y generar prosperidad.

Este evento también envía un mensaje claro de unidad con América del Norte y permite mostrar al mundo que México es un país seguro y hospitalario. 

“Para el pequeño comerciante, el Mundial representa esperanza y oportunidad; para las familias, alegría y unión; y para el país, una ventana para mostrar lo mejor de nosotros”, concluyó.


