Comercios pequeños en NL listos para el Mundial

El comercio en pequeño de Nuevo León ya comenzó a prepararse para aprovechar la derrama económica que dejará el Mundial 2026, especialmente en giros relacionados con alimentos, bebidas, entretenimiento, turismo local y comercio de conveniencia, por lo que esperan un incremento de hasta 40% en sus ventas.

Catalina Domínguez, presidenta de Canacope Monterrey, señaló que existe optimismo entre micro y pequeños empresarios, aunque también preocupaciones relacionadas con movilidad, logística, aumento en costos operativos y la competencia con grandes cadenas y plataformas digitales.

“El comercio en pequeño ve el Mundial como una gran oportunidad económica, pero también con retos importantes. La principal inquietud de muchos micro y pequeños empresarios es cómo integrarse realmente a la derrama económica y no quedarse solamente como espectadores del evento”, afirmó.

La dirigente empresarial explicó que muchos negocios ya comenzaron a adaptar sus operaciones ante la llegada de turistas y el incremento esperado en el consumo durante el torneo.

“Muchos negocios ya comenzaron a adaptar inventarios, ampliar horarios, fortalecer redes sociales y generar promociones temáticas. El pequeño comercio tiene algo que ningún corporativo puede sustituir: cercanía, identidad local y capacidad de reacción inmediata”, comentó.

Domínguez indicó que las expectativas de crecimiento son positivas para distintos sectores comerciales, particularmente en zonas turísticas o de alta concentración de visitantes.

“Estimamos que para muchos pequeños negocios las ventas podrían incrementarse entre un 20% y un 40%, dependiendo de la zona y del giro comercial. En corredores turísticos o áreas de alta concentración de visitantes, algunos establecimientos podrían incluso duplicar ventas durante los días de mayor actividad”, detalló.

Aunque estudios proyectan que hasta el 65% de la derrama económica del Mundial estará relacionada con cerveza y bebidas alcohólicas, la dirigente aseguró que el impacto económico irá mucho más allá de ese segmento.

“Esperamos también un crecimiento importante en alimentos preparados, botanas, artículos promocionales, impresión personalizada, hospedaje alternativo, transporte, comercio de barrio, tiendas de conveniencia, productos regionales, artesanías y experiencias locales”, sostuvo.

Asimismo, explicó que no todos los pequeños negocios dependen de la venta de alcohol, ya que gran parte opera en giros familiares y de servicios.

“Aproximadamente de los 3,200 afiliados en Canacope Monterrey, estimamos que solamente alrededor del 40% cuentan con permiso para venta de alcoholes. Esto refleja que la economía del pequeño comercio es mucho más diversa y no depende exclusivamente de ese segmento”, puntualizó.

También consideró que el Mundial representa una oportunidad para posicionar al comercio local y generar beneficios que permanezcan más allá del evento deportivo.

“El visitante actual busca autenticidad. Quiere consumir lo local, conocer la cultura, probar gastronomía regional y vivir experiencias cercanas. Ahí es donde el pequeño comercio tiene una enorme ventaja competitiva frente a las grandes cadenas”, concluyó.

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