La calificadora mantuvo su pronóstico para el Brent al estimar que la apertura anticipada del Estrecho de Ormuz acelerará la normalización del mercado petrolero

Inicio / Finanzas / Con reapertura de Ormuz costo promedio del crudo de sería US$87

La agencia Fitch Ratings mantuvo su expectativa de un precio promedio de $87 dólares por barril para el petróleo Brent en 2026, esto solo si se consuma la apertura anticipada del Estrecho de Ormuz, lo cual aceleraría la normalización del mercado petrolero internacional, provocando una disminución en las cotizaciones del crudo.

La calificadora explicó que la reapertura parcial del Estrecho de Ormuz durante junio, un mes antes de lo previsto, fue posible tras el Memorando de Entendimiento entre Estados Unidos e Irán, situación que permitió una recuperación más rápida del tránsito marítimo y de los flujos de petróleo.

Como resultado, el precio del Brent descendió hasta $72 dólares por barril en julio, luego de ubicarse entre $102 y $105 dólares durante abril y mayo.

Fitch señaló que la recuperación del tráfico marítimo y del transporte de crudo continuará, aunque anticipó que persistirá cierta volatilidad en el corto plazo.

La firma indicó que la infraestructura petrolera de Medio Oriente no registró daños significativos, lo que permitió una recuperación de la producción más acelerada de lo esperado.

Cabe mencionar que la Agencia Internacional de Energía (AIE) informó que las reservas mundiales de petróleo alcanzaron $7,900 millones de barriles en mayo, un nivel consistente con los promedios registrados entre 2021 y 2024, tras la liberación de 400 millones de barriles al mercado desde el inicio del año.