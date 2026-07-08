Escala México a top 10 de países con mayor captación de inversión

Durante el último año, el país captó $41,000 millones por concepto de inversión extranjera directa, destacando en el ranking a nivel global

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Con un monto de $41,000 millones de dólares durante el último año, México se colocó entre los diez países que más inversión extranjera directa (IED) captaron durante el último año a nivel global.

De acuerdo con el Informe Mundial sobre Inversiones 2026, publicado este martes por la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Estados Unidos encabezó la lista con $277,000 millones de dólares, seguido de Singapur, con $151,000 millones y Hong Kong, con $116,000 millones de dólares.

En tanto que China, con $105,000 millones de dólares, Brasil, con $77,000 millones, Reino Unido, Alemania, Canadá y Emiratos Árabes Unidos fueron el resto de las economías que completaron el grupo de los diez mayores receptores junto a México.

Cabe mencionar que la anterior ocasión que México estuvo en el top 10 fue en 2021, según reportes actualizados del órgano de las Naciones Unidas con sede principal en Ginebra, Suiza.

“La economía mexicana se mantiene como el principal beneficiario del nearshoring relacionado a la IED en manufactura, pero tiene una pronunciada caída en anuncios de proyectos de energías verdes. Los valores y número de proyectos en 2025 sugieren cautela en el sentimiento de los inversionistas”, señala.

Como referencia, el informe además menciona que a escala global, los flujos de IED crecieron 6% el año pasado, hasta $1.6 billones de dólares, frente a $1.5 billones de dólares registrados en 2024.

Las entradas mundiales de IED de 2025, sin contar los flujos canalizados, se ubicaron alrededor de 10% por arriba del promedio registrado entre 2010 y 2024.