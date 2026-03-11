Comercio y servicios de frontera piden voz en revisión del T-MEC

La revisión del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá prevista para este 2026 debe incorporar la experiencia del comercio y los servicios que operan diariamente en la frontera norte del país; así lo planteó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

El organismo advirtió que estos sectores forman parte clave de la dinámica económica regional y, por lo tanto, su perspectiva debe integrarse en el análisis del acuerdo.

El presidente de la confederación, Octavio de la Torre, señaló que la revisión del tratado no puede limitarse a una discusión normativa, sino que debe considerar la operación cotidiana del intercambio comercial en los puntos fronterizos.

De acuerdo con el dirigente empresarial, “en la frontera el T-MEC no se estudia en abstracto, se vive todos los días”.

También destacó que el acuerdo ha sido una plataforma clave para la integración económica de América del Norte, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes).

En ese contexto, la revisión programada para el 1 de julio de 2026 representa una oportunidad para fortalecer la certidumbre jurídica, la inversión y el empleo.

Las cifras reflejan la magnitud del intercambio regional: el comercio entre México y Estados Unidos alcanza alrededor de $872,000 millones de dólares, mientras que las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense superan los $534,000 millones de dólares, lo que confirma el peso estratégico del tratado para la economía del bloque.

Ante ello, la confederación sostuvo que la revisión del T-MEC debe mantener su carácter trilateral y enfocarse en consolidar la producción regional y las cadenas de valor.

Incorporar la visión del comercio y los servicios fronterizos, subrayó, permitiría que el proceso refleje la realidad económica de quienes participan diariamente en la relación comercial entre los tres países.

Comentarios