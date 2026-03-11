Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
Octavio_de_la_Torre_034c77b7ff
Finanzas

Comercio y servicios de frontera piden voz en revisión del T-MEC

Estos sectores forman parte clave de la dinámica económica regional, por lo que su perspectiva debe integrarse en el análisis, destacó Concanaco-Servytur

  • 11
  • Marzo
    2026

La revisión del T-MEC entre México, Estados Unidos y Canadá prevista para este 2026 debe incorporar la experiencia del comercio y los servicios que operan diariamente en la frontera norte del país; así lo planteó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). 

El organismo advirtió que estos sectores forman parte clave de la dinámica económica regional y, por lo tanto, su perspectiva debe integrarse en el análisis del acuerdo.

El presidente de la confederación, Octavio de la Torre, señaló que la revisión del tratado no puede limitarse a una discusión normativa, sino que debe considerar la operación cotidiana del intercambio comercial en los puntos fronterizos. 

Comercio

De acuerdo con el dirigente empresarial, “en la frontera el T-MEC no se estudia en abstracto, se vive todos los días”.

También destacó que el acuerdo ha sido una plataforma clave para la integración económica de América del Norte, especialmente para micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes). 

En ese contexto, la revisión programada para el 1 de julio de 2026 representa una oportunidad para fortalecer la certidumbre jurídica, la inversión y el empleo.

Comercio

Las cifras reflejan la magnitud del intercambio regional: el comercio entre México y Estados Unidos alcanza alrededor de $872,000 millones de dólares, mientras que las exportaciones mexicanas al mercado estadounidense superan los $534,000 millones de dólares, lo que confirma el peso estratégico del tratado para la economía del bloque.

Ante ello, la confederación sostuvo que la revisión del T-MEC debe mantener su carácter trilateral y enfocarse en consolidar la producción regional y las cadenas de valor. 

Incorporar la visión del comercio y los servicios fronterizos, subrayó, permitiría que el proceso refleje la realidad económica de quienes participan diariamente en la relación comercial entre los tres países.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Marcelo_Ebrard_c3f7e48cca
Augura Marcelo Ebrard T-MEC por otros 10 años más
PLANTILLAS_WEB_EH_INFO_7_5_12313085d9
Nuevo cruce fronterizo avanzará en coordinación binacional
mijes_4t_nortena_escobedo_b0679125d0
Mijes destaca modelo '4T Norteña' para inversión en Escobedo
publicidad

Últimas Noticias

tiroteo_universidad_estados_unidos_virginia_35befa48cf
Tiroteo deja dos heridos en Universidad Old Dominion en Virginia
condenan_19_ataque_sala_conciertos_rusia_9349a1ac0b
Condenan a 19 personas por ataque en sala de conciertos en Rusia
samuel_ramirez_jr_capturado_sinaloa_fd0cb76012
Capturan en Sinaloa a Samuel Ramírez Jr. prioridad del FBI
publicidad

Más Vistas

captan_ataque_donde_muere_menor_apodaca_6160e9cb6b
Captan momento del ataque donde muere menor en Apodaca
inicia_proceso_tramite_becas_escuelas_particulares_9e40334e90
Arranca proceso de becas en escuelas particulares 2026-2027
fortalecen_conectividad_ruta_monterrey_mcallen_530985084f
Fortalecen conexión con Texas mediante ruta Monterrey-McAllen
publicidad
×