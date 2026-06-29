Impulsan nuevas rutas aéreas para turismo y negocios familiares

México incorporó 48 nuevas rutas aéreas durante junio, fortaleciendo la conectividad nacional e internacional, impulsando la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes, comercios y servicios, y beneficia a miles de negocios familiares en la cadena de valor turística.

La conectividad aérea impulsa el turismo y la economía local

Una red aérea más amplia fortalece también congresos, convenciones y viajes de negocios, detonando ingresos en hospedaje, transporte, alimentos y comercio local, aseguró la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur).

Destacó que este inicio de operaciones aéreas representa una oportunidad para fortalecer la actividad turística, ampliar la llegada de visitantes y generar una mayor derrama económica en los destinos del país.

“La conectividad aérea es uno de los factores más importantes para el desarrollo turístico, ya que facilita el desplazamiento de viajeros, impulsa la ocupación hotelera y fortalece el consumo en restaurantes, comercios, servicios y actividades recreativas". "La ampliación de la red aérea nacional es una palanca directa para los negocios familiares de México. Cada nueva ruta significa más viajeros llegando a más destinos, más mesas ocupadas, más cuartos llenos y más prestadores de servicios turísticos y comercios en operación. Celebramos este avance porque sabemos que la conectividad es el primer eslabón de la cadena de valor turística”, resaltó.

Las nuevas rutas fortalecen el turismo interno

Añadió que una mayor conectividad también impulsa el turismo interno, al facilitar que más mexicanos descubran nuevos destinos, incrementen sus viajes y prolonguen su estancia en diversas regiones del país.

Resaltó que este avance coincide con los resultados de La Gran Escapada, iniciativa que promovió el turismo nacional y que proyectó una derrama económica cercana a los 44,000 millones de pesos.

La combinación de mayor conectividad, promoción turística y fortalecimiento del mercado interno contribuye a que los beneficios del turismo alcancen a más empresas, comunidades y negocios familiares en todo el territorio nacional, puntualizó el organismo.