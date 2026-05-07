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Tamaulipas

Concanaco Servytur pide reducir extorsión al comercio

El organismo empresarial subrayó que la seguridad representa una condición fundamental para garantizar la protección del empleo.

  • 07
  • Mayo
    2026

El presidente de la CONCANACO SERVYTUR, Octavio de la Torre Stéffano manifestó su respaldo a las acciones de seguridad implementadas por el Gobierno de México, al tiempo que hizo un llamado a mantener la presencia institucional en todo el territorio nacional para disminuir la presión delictiva que enfrenta el sector comercio, particularmente por delitos como la extorsión.

El organismo empresarial subrayó que la seguridad representa una condición fundamental para garantizar la protección del empleo, la inversión y la permanencia de los negocios familiares en el país.

En ese sentido, indicó que, con base en referencias preliminares, podrían registrarse afectaciones económicas de hasta 2 mil millones de pesos, aunque enfatizó que evitará especulaciones y priorizará el uso de información verificable.

Asimismo, la Confederación destacó que una reducción de entre el 10 y el 20 por ciento en los niveles de extorsión podría traducirse en un ahorro anual de hasta 18 mil 645 millones de pesos para las empresas, de acuerdo con estimaciones basadas en datos de la INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE).

Finalmente, la CONCANACO SERVYTUR reiteró su compromiso de trabajar de manera coordinada con las autoridades, fortalecer el levantamiento de información en territorio y reforzar las estrategias de prevención institucional, con el objetivo de que más comercios puedan mantenerse en operación y continuar generando empleo en el país.


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