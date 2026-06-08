Creación de empleo formal crece 1.5% a tasa anual en mayo: IMSS

En los últimos 12 meses, México registró la creación de 346,637 puestos de trabajo formales, lo que representó un crecimiento anual de 1.5%, informó el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El organismo detalló que, al 31 de mayo de 2026, se tienen registrados 22.71 millones de puestos de trabajo afiliados, de los cuales 86.8% son permanentes y 13.2% eventuales.

Además, destacó que los empleos permanentes alcanzaron su nivel más alto para un mes de mayo. Sin embargo, durante mayo se registró una caída mensual de 29,922 puestos de trabajo, equivalente a una variación de -0.1 por ciento.

Estacionalidad del sector agropecuario y registro patronal fraudulento impacta en comportamiento mensual

El IMSS explicó que este comportamiento está relacionado con la estacionalidad del sector agropecuario, donde históricamente se reducen empleos temporales tras concluir etapas de siembra, mantenimiento y cosecha.

Asimismo, el instituto indicó que el comportamiento mensual también estuvo influido por la cancelación de un registro patronal fraudulento que concentraba personas sin una relación laboral real.

“Si se aísla este efecto extraordinario, la cifra de puestos de trabajo mantendría su trayectoria positiva en la generación de empleo formal”, señaló el organismo.

En lo que va del año, la creación de empleo suma 201,605 plazas, de las cuales 81.9% corresponde a puestos permanentes.

Los sectores con mayor crecimiento anual fueron transportes y comunicaciones, con 13.5%; extractivo, con 4.1%; y servicios sociales y comunales, con 2 por ciento.

Por otra parte, el salario base de cotización promedio alcanzó $671.3 pesos diarios al cierre de mayo, el nivel más alto registrado para un mes similar.

En comparación anual, el salario presentó un incremento nominal de $41.3 pesos, equivalente a un aumento de 6.6 por ciento.

El IMSS también reportó que al cierre de mayo había 1.15 registros patronales inscritos ante el instituto.

Nuevo León, entre las entidades con mayor crecimiento de empleo

Durante el último año, Nuevo León se ubicó entre las entidades con mayor crecimiento en generación de empleo formal, al registrar una variación anual de 1.6% en puestos de trabajo afiliados al IMSS.

Hidalgo encabezó la lista nacional con un crecimiento de 19.2%, seguido por el Estado de México con 7.9% y Oaxaca con 4.2%. También destacaron Durango con 3.0%, Ciudad de México con 2.7% y Jalisco con 1.6 por ciento.

Después de Nuevo León sobresalieron Tabasco con 1.4%, Campeche y Baja California Sur con 1.3%, así como Querétaro con 1.2%, de acuerdo con cifras del IMSS.

Comentarios