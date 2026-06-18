Sector manufacturero duplica creación de empleo en NL

La industria manufacturera de Nuevo León duplicó la generación de empleo durante los primeros cinco meses de 2026 en comparación con el mismo periodo del año anterior, consolidándose como uno de los principales motores laborales de la entidad.

De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) analizada por la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra) Nuevo León, entre enero y mayo de este año se crearon 19,966 empleos manufactureros, cifra que contrasta con los 7,641 puestos registrados en el mismo lapso de 2025.

Además, el organismo destacó que el sector manufacturero aportó el 52% de todos los empleos generados en Nuevo León durante los primeros cinco meses del año, lo que refleja su peso en la actividad económica estatal.

No obstante, el organismo advirtió que es necesario mantener condiciones favorables para sostener este crecimiento, especialmente para las micro, pequeñas y medianas empresas manufactureras, que enfrentan retos relacionados con inspecciones y carga regulatoria.

“Resulta prioritario avanzar en la simplificación y digitalización de trámites, promover esquemas de inspección más eficientes y enfocados en orientar y no sancionar a las pymes, así como impulsar mecanismos de apoyo financiero que permitan a las empresas mantener su productividad y capacidad de generación de empleo”, señaló al respecto.

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