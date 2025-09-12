Crece 40% producción de gasolina y diésel en 1° año de Sheinbaum

La llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia de México ha permitido retomar el rumbo para elevar la producción y refinación de gasolinas y diésel hecho en el país.

Y es que comparando datos del cierre de 2024 -cuando la presidenta recién ingreso al cargo- a los que se tiene actualmente, es decir, a casi un año de que se cumpla su primer año de su gobierno, el avance es cercano al 40 por ciento.

En 2024, de acuerdo con cifras de Petróleos Mexicanos, la elaboración de gasolinas y diésel sumó 470,000 barriles diarios y para 2025, esa cifra ya incrementó 36% al ubicarse hasta el momento en 640,000 barriles diarios.

Lo alcanzado en este primer año representa un avance considerable para el arranque de los últimos gobiernos federales. Incluso durante el primer año de Andrés Manuel López Obrador, de 2018 a 2019 pasó de 324,000 a 334,000 barriles diarios, un alza de 3%.

Además, entre 2018 y 2025, hay un crecimiento del 100% en la elaboración de combustible, pues se pasó de poco más de 320,000 barriles diarios a 640,000.

Otro dato relevante es que en 2012, México producía más de 700,000 barriles diarios de gasolina y diesel, pero con Peña Nieto al mando fue cayendo la producción hasta bajar a 300,000 barriles diarios en 2018, y ahora con Sheinbaum se está recuperando a más de 600,000 barriles diarios de producción de dichos combustibles.

Como se recordará “El Plan Pemex 2025-2035” busca aumentar la producción de gasolinas y diésel, rehabilitar refinerías. reducir importaciones y sanar la deuda sin subir precios.

La meta es que Pemex opere sin apoyo fiscal y fortalezca la soberanía energética.

Mientras tantos analistas destacan el avance que se ha logrado en producción de estos combustibles, señalando que es resultado de la apuesta por la reactivación de la capacidad refinadora iniciada en el gobierno de López Obrador.

En entrevista con El Horizonte, Alejandro Montufar Helu Jiménez, CEO de la firma PetroIntelligence dijo que, en el periodo de enero a mayo de 2025, bajo el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, el crecimiento promedio de la producción de gasolinas fue de 1.5%, siendo abril de 2025 el mes con la mayor variación de 12 por ciento.

En cuanto al diésel, el incremento promedio fue de 2.89%, con mayo de 2025 como el mes más destacado con un avance de 16.4 por ciento.

Durante el periodo de enero a mayo de 2019, correspondiente al sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la producción de gasolinas mostró un crecimiento promedio de 6.18%, con febrero de 2019 como el mes de mayor variación de 41.8 por ciento.

Por su parte, la producción de diésel tuvo un incremento promedio de 7.15%, destacándose también febrero de 2019 con la variación más alta de 15.2 por ciento.

“La evolución en los datos de producción de combustibles refleja distintos ritmos en la estrategia energética nacional.

Durante el sexenio del presidente López Obrador se registró un repunte excepcional en los primeros meses asociado a la apuesta por la reactivación de la capacidad refinadora, mientras que el inicio del gobierno de la presidenta Sheinbaum muestra un crecimiento más moderado, pero sostenido”, destacó Montufar Helu Jiménez.

