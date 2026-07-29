Crece 50% empleo de jóvenes con mayor preparación en Nuevo León

Nuevo León sumó más de 349,000 jóvenes de 20 a 29 años con educación media superior y superior dentro del mercado laboral, según Coparmex

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La mayor incorporación de jóvenes de entre 20 y 29 años con estudios de nivel medio superior y superior al mercado laboral está fortaleciendo la economía de Nuevo León, al impulsar la disponibilidad de talento calificado y aprovechar el bono demográfico que mantiene el estado.

De acuerdo con un análisis de Coparmex Nuevo León, con base en datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi, el número de jóvenes en ese rango de edad integrados al mercado laboral pasó de 232,968 en el primer trimestre de 2018 a 349,181 en el mismo periodo de 2026, lo que representa un crecimiento cercano al 50 por ciento.

Además, en comparación con el primer trimestre de 2024, cuando se contabilizaron 334,760 jóvenes, el aumento fue de 4.3 por ciento.

Dicho análisis muestra que este comportamiento responde a que cada vez más jóvenes alcanzan un mayor nivel educativo e ingresan a la vida productiva, fortaleciendo el crecimiento económico del estado.

Además, Nuevo León se ubicó como la cuarta entidad del país con más jóvenes de 20 a 29 años con educación media superior y superior dentro del mercado laboral, solo por debajo del Estado de México, Ciudad de México y Jalisco.

Al respecto, Cecilia Carrillo López, directora de Coparmex Nuevo León, destacó que el dinamismo económico del estado incentiva a los jóvenes a acceder a una mayor preparación académica para elevar su competitividad y productividad.

“La disminución que observamos a nivel nacional podría deberse a las condiciones de debilidad que padeció la economía en el primer trimestre del año”, explicó.

Agregó que en Nuevo León el desempeño económico es más fuerte que en el resto del país debido a la fortaleza de la industria manufacturera y de la construcción.

“Estos resultados reflejan que los jóvenes de Nuevo León siguen apostando por prepararse académicamente porque encuentran oportunidades reales para desarrollarse profesionalmente. Cuando existe una economía dinámica, la educación se convierte en una herramienta efectiva de movilidad social”, añadió.

No obstante, señaló que el reto no solo consiste en formar a más jóvenes, sino en asegurar que las competencias que adquieren respondan a las necesidades actuales y futuras del sector productivo.

Por ello, la directora de dicho organismo afirmó que será clave seguir fortaleciendo la vinculación entre universidades y empresas, y de esta manera, mantener la ventaja competitiva que ofrece Nuevo León.