Crece exclusión de niños con autismo en escuelas de NL

Nuevo León enfrenta un incremento alarmante en casos de discriminación y vulneración de derechos humanos dentro de planteles educativos, afectando tanto a estudiantes con discapacidad como a alumnos sin condiciones especiales, de acuerdo con datos de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

En los últimos cinco años, el organismo ha registrado un aumento significativo en las quejas por violaciones a las garantías individuales, que van desde negar el acceso a la educación hasta actos de discriminación por apariencia física, situación que especialistas atribuyen a la falta de capacitación docente.

Denuncias aumentan más de 4,600% en cinco años

Según cifras oficiales, las denuncias pasaron de una en 2021 a 47 en 2025, lo que representa un incremento del 4,600%. En total, se han documentado 171 personas agraviadas entre 2021 y lo que va de 2026, de las cuales el 52% corresponde a mujeres.

Además, aunque existen 171 expedientes, se han identificado 307 señalamientos de violaciones a derechos humanos, lo que evidencia que en muchos casos se cometen múltiples agravios contra una misma persona.

Adolescentes, los más afectados

El grupo más vulnerable se concentra en estudiantes de entre 11 y 15 años, etapa que abarca niveles de educación básica y media superior.

Entre las principales conductas denunciadas destacan:

Obstaculización o injerencia en el interés superior del menor (68 casos).

(68 casos). Negativa o restricción al derecho a la educación (42 casos).

La presidenta de la CEDH, Olga Susana Méndez, advirtió que la situación es especialmente preocupante para estudiantes con discapacidad, quienes enfrentan mayores obstáculos para acceder a la educación.

“Es muy preocupante porque sobre todo son personas con discapacidad. En educación tienen pocas posibilidades de acceder, ya sea porque se les exige un maestro sombra o se imponen cargas adicionales a los padres”, señaló.

Estas exigencias, como la contratación obligatoria de maestros sombra, representan un costo extra que limita el acceso a la educación, particularmente en escuelas privadas.

Los actos discriminatorios no siempre son evidentes. Van desde impedir el acceso por no cumplir con reglas como el uso de determinado calzado o corte de cabello, hasta la exclusión directa dentro de actividades escolares.

Estas prácticas constituyen una violación al derecho a la educación y reflejan la falta de protocolos claros de inclusión en los planteles.

Urgen capacitación y voluntad institucional

La CEDH subrayó que, aunque el Congreso local ya aprobó una nueva Ley de Educación con enfoque inclusivo, el reto principal será su implementación.

Para lograr avances reales, se requiere:

Capacitación constante a docentes y directivos .

. Programas de inclusión educativa .

. Infraestructura adecuada para estudiantes con discapacidad .

. Participación activa de padres de familia.

“La accesibilidad debe ser un derecho garantizado. No debe exigirse un requisito adicional que limite el acceso a la educación”, enfatizó Méndez.

Finalmente, el organismo hizo un llamado a autoridades educativas para fortalecer políticas públicas que permitan erradicar la discriminación en las escuelas y garantizar el acceso equitativo a la educación en Nuevo León.

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