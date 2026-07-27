Crece deuda pública y se acerca a nivel crítico para México

Expertos advierten que el endeudamiento federal se acerca al 60% del PIB, lo que podría afectar la calificación crediticia y el gasto público

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La deuda pública del gobierno federal continúa en aumento y se acerca a representar el 60% del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel que expertos consideran crítico porque podría elevar el riesgo de un recorte en la calificación crediticia, reducir los recursos para inversión y servicios, y encarecer el costo de financiamiento ante mayores tasas de interés.

Los números lo muestran: al cierre de mayo de 2026, la deuda bruta del sector público ascendió a $20.16 billones de pesos, lo que representa su mayor saldo nominal registrado.

Ese monto representa el 56.8% del PIB al cierre del primer trimestre de 2026, que se sitúa en $35.45 billones.

Además, de acuerdo con Grupo Financiero Banco Base, la cifra representa un alza de $140,600 millones de pesos respecto a abril y de $1.43 billones frente a mayo de 2025.

El reporte también refleja la presión sobre las finanzas públicas, y es que, entre enero y mayo, el balance presupuestario registró un déficit de $418,700 millones de pesos, mientras que el balance público fue de $391,300 millones.

A ello se suman requerimientos financieros del sector público por $527,600 millones de pesos o 1.5% del PIB.

En su reporte, la firma explicó que, “aunque los ingresos quedaron por debajo de lo previsto, el gasto también fue menor al programado, principalmente por una reducción en la inversión física”.

Para cubrir ese déficit, el gobierno recurrió principalmente a deuda interna de largo plazo.

Entre enero y mayo colocó $342,200 millones de pesos en financiamiento interno, principalmente mediante Udibonos y Bonos M, mientras redujo el saldo de Cetes.

En el mercado internacional también elevó su deuda neta en $14,600 millones de dólares, aunque parte de ese incremento fue compensado por amortizaciones de empresas públicas y la banca de desarrollo.

“De mantenerse la tendencia, la deuda podría acercarse al 60% del PIB entre 2026 y 2027, un umbral que aumenta la probabilidad de nuevos recortes en la calificación soberana”, advirtió la firma en su reporte.

Riesgo de Pemex

A ello se suma el riesgo que representa Pemex, cuya deuda, aunque no forma parte de la deuda pública, es considerada por los mercados como un pasivo contingente debido al respaldo que históricamente ha recibido del gobierno federal.

La advertencia coincide con las previsiones del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), que estima que “México cerrará 2026 con una deuda cercana al 60% del PIB, impulsada por un déficit fiscal cercano al 5% y un crecimiento económico de 1.1 por ciento”.

Paralelo a ello, alertó que cerca del 60% del gasto público ya está comprometido en pensiones y subsidios, mientras que los apoyos a Pemex siguen presionando las finanzas del país.

Cabe mencionar que, tras ubicarse en 25.3% del PIB en 2008, la deuda como porcentaje del PIB alcanzó 47.9% en 2016, descendió ligeramente entre 2017 y 2019 y volvió a acelerarse desde 2024, al pasar de 54.1% ese año a 55.9% en 2025.

Expertos preocupados: advierten riesgos

En entrevista con El Horizonte, Daniel Flores, investigador de la Facultad de Economía de la UANL, explicó que el gobierno ha enfrentado dificultades para disminuir su gasto, lo que genera preocupación de que el endeudamiento pueda seguir alargándose.

Detalló que con la caída posible del grado de inversión, sube la tasa de interés que se cobra al país y, en general, a las empresas del país cuando recurren a mercado internacional de capitales.

Además, para el gobierno, una mayor deuda significa dedicar más recursos a su servicio (pagar intereses) y, por lo tanto, menos recursos para inversión pública y para brindar buenos servicios públicos (como salud y educación).

“Es preocupante porque con ello, los ciudadanos resienten la menor cantidad y calidad de servicios públicos".

"Por ejemplo, que no haya recursos para terminar las obras a tiempo o que no reciba atención médica o medicamentos cuando acude a un hospital público.Un mayor deterioro de las calles que no reciben mantenimiento o luminarias porque se retrasan los recursos para este tipo de cosas”, subrayó.

Por ello, reiteró, es una preocupación que ya tiene algunos años, y el problema ha sido que han batallado para ajustar el gasto.

“Ese es el problema. Hay mucho gasto que es muy difícil. Y por otro lado, cobrar más impuestos también es difícil porque tiene un costo, Y esa medida se viene postergando”, comentó

La otra salida generar condiciones de mayor crecimiento económico y no de más impuestos, recalcó Flores.